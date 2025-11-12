Venezuela anunță o „mobilizare masivă” a forțelor sale armate. Regimul Maduro spune că răspunde la „amenințarea imperialistă” a SUA

3 minute de citit Publicat la 08:51 12 Noi 2025 Modificat la 08:51 12 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Venezuela anunță o „mobilizare masivă” a armatei sale – personal militar, armament și echipamente – ca urmare a recentei acumulări de vase de război și trupe ale SUA în Marea Caraibilor, relatază CNN.

Forțele terestre, aeriene, navale și rezerviștii vor face exerciții de-a lungul zile de miercuri, conform ministrului apărării venezuelean, Vladimir Padrino Lopez, care a descris desfășurarea de trupe drept un răspuns la „amenințarea imperialistă” a Statelor Unite.

Pe lângă unitățile militare regulate, exercițiile vor implica și Miliția Bolivariană, o forță de rezervă formată din civili și care a fost creată de Hugo Chavez. Ea poartă numele lui Simon Bolivar, revoluționarul din secolul al XIX-lea care a condus mișcările de independență din Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Panama și Bolivia în fața Spaniei.

Padrino Lopez, care a spus că ordinul a venit direct de la Nicolas Maduro, a declarat că obiectivul exercițiului este acela de a „optimiza comunicațiile, comanda și controlul” armatei pentru asigurarea apărării țării.

SUA au adus forțe constant în zona Americii de Sud, în ultima perioadă

Decizia vine în contextul unor tensiuni tot mai mari între Venezuela și SUA. Donald Trump continuă acumulările de trupe și vase în zona Americii de Sud – marți, Marina SUA a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford, cel mai mare vas de război american, a sosit din zona de operațiuni a Comandamentului Sudic, cel care include mare parte din America de Sud.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a cerut portavionului să plece din Europa pentru a ajunge în Caraibe, la sfârșitul lunii trecute.

Grupul de forțe care acompaniază portavionul include nouă escadroane, două distrugătoare de rachete – USS Bainbridge și USS Mahan – vasul de comandă integrată pentru apărare aeriană și anti-rachetă USS Winston S. Churchill și peste 4.000 de marinari.

Statele Unite au descris acumularea de forțe pe care o fac în regiune drept necesară pentru combaterea traficanților de drog și pentru oprirea intrării substanțelor interzise în SUA. Recent, armata americană a tot tras asupra unor bărci de pescuit din ocean, spunând despre ele că erau „încărcate cu droguri”.

Venezuela consideră, însă, că Statele Unite se pregătesc de un atac împotriva sa într-o încercare de a forța schimbarea regimului de la Caracas. CNN scrie că unii dintre oficialii administrației Trump au recunoscut privat că strategia lor are ca scop final eliminarea lui Maduro de la putere.

Luna trecută, Trump a spus că a autorizat CIA să opereze în Venezuela și a sugerat și că ia în considerare posibilitatea de lovituri în interiorul țării. De atunci, oficiali ai administrației au negat că SUA ar avea în plan o astfel de măsură.

Pregătiri de război de ambele părți

În comunicatul său de marți, Padrino Lopez a descris desfășurarea forțelor armate venezuelene drept parte a planului de anvergură „Planul de Independență 200” – o strategie civico-militară menită să producă o mobilizare a forțelor convenționale, alături de miliții și de poliție pentru a apăra țara.

Armata Venezueleană – Forțele Armate Naționale Bolivariene – are în jur de 123.000 de militari. Maduro a susținut că milițiile sale de voluntari au peste opt milioane de rezerviști, însă experții pun la îndoială acest număr, dar și calitatea antrenamentelor acestor trupe.

Odată cu sosirea portavionului Ford, armata SUA ar avea în jur de 15.000 de militari în regiuni. O parte semnificativă a desfășurărilor SUA erau deja în regiune înainte de sosirea USS Ford – Grupul Amfibiu Iwo Jima, Unitatea Expediționară a 22-a – peste 4.500 de pușcași și marinari, trei distrugătoare ghidate de rachete, un submarin de atac, o navă specială de operațini, un crucișător cu rachete ghidate și un avion de recunoaștere P-8 Poseidon.

În același timp, SUA au desfășurat 10 avioane F-35 în Puerto Rico, insula care a devenit centrul militar american în timp ce guvernul american se concentrează pe Marea Caraibilor. Acolo sunt desfășurate și cel puțin trei drone MQ-9 reaper și 5.000 militari.

La sfârșitul lui octombrie, de asemenea, mai multe bombardiere americane au zburat și făcut antrenamente în apropierea Venezuelei, într-o „demonstrație de atac”.