MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia. Mersul trenurilor va fi perturbat: Începe o grevă generală în transportul feroviar

<1 minut de citit Publicat la 17:25 17 Noi 2025 Modificat la 17:25 17 Noi 2025

Gara din Atena, Grecia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe a transmis luni o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Grecia sau urmează să ajungă acolo.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că marţi este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar, astfel că se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.hellenictrain.gr.