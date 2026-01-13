Mai multe persoane au murit în Franța decât s-au născut, pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial

1 minut de citit Publicat la 17:30 13 Ian 2026 Modificat la 17:30 13 Ian 2026

Franța a înregistrat în 2025 mai multe decese decât nașteri FOTO: Getty Images

Franța a înregistrat în 2025 mai multe decese decât nașteri, pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, o evoluție care erodează avantajul său demografic îndelungat față de alte state ale Uniunii Europene, potrivit datelor oficiale publicate marți.

Institutul național de statistică INSEE a raportat 651.000 de decese anul trecut și 645.000 de nașteri, număr care a scăzut drastic după pandemia de COVID, relatează CNN.

Franța a avut în mod tradițional o situație demografică mai favorabilă decât cea a majorității țărilor europene, însă îmbătrânirea populației și scăderea natalității arată că nu este imună la criza demografică ce pune presiune pe finanțele publice din întreaga Europă.

INSEE a precizat că rata fertilității a scăzut anul trecut la 1,56 copii per femeie, cel mai scăzut nivel de la Primul Război Mondial încoace și mult sub nivelul de 1,8 luat în calcul în prognozele de finanțare a pensiilor realizate de consiliul consultativ pentru pensii.

În 2023, cel mai recent an pentru care există comparații la nivelul UE, Franța s-a clasat pe locul al doilea, cu o rată a fertilității de 1,65, după Bulgaria, cu 1,81.

Această schimbare demografică va împinge cheltuielile publice înapoi la nivelurile ridicate din perioada pandemiei în anii următori, în timp ce va eroda baza de impozitare, a avertizat luna trecută Curtea de Conturi a statului.

„Având în vedere pensionarea generațiilor numeroase născute în anii 1960, tensiunile pe piața muncii și problemele legate de forța de muncă sunt susceptibile să crească rapid în anii următori”, a declarat economistul Philippe Crevel, de la grupul de reflecție Cercle d’Epargne.

În ciuda faptului că decesele au depășit numărul nașterilor, populația Franței a crescut ușor anul trecut, ajungând la 69,1 milioane de locuitori, datorită migrației, pe care INSEE a estimat-o la 176.000 de persoane.

Speranța de viață a atins niveluri record anul trecut – 85,9 ani pentru femei și 80,3 ani pentru bărbați – în timp ce ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani sau peste a crescut la 22%, aproape egalând-o pe cea a persoanelor sub 20 de ani.