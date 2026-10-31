Mai multe state susțin la ONU planul Marocului pentru Sahara Occidentală, după închiderea misiunii care urma să organizeze referendumul

2 minute de citit Publicat la 17:04 31 Oct 2026 Modificat la 17:04 31 Oct 2026

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Franța, Marea Britanie, Bahrain și Liberia și-au reafirmat, vineri, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU, sprijinul pentru suveranitatea Marocului asupra Saharei și pentru planul de autonomie propus de Rabat, scrie Morocco World News.

Cele patru state și-au prezentat pozițiile în cadrul explicațiilor de vot, după ce Consiliul de Securitate a decis să nu reînnoiască mandatul Misiunii Națiunilor Unite pentru Referendumul din Sahara Occidentală (MINURSO).

Franța și-a reiterat poziția constantă de susținere a suveranității marocane asupra Saharei. Ambasadorul francez la ONU, Jérôme Bonnafont, a afirmat că prezentul și viitorul teritoriului se înscriu în cadrul suveranității Marocului.

„Prezentul și viitorul Saharei Occidentale se află în cadrul suveranității marocane”, a declarat Bonnafont.

Diplomatul a reafirmat totodată sprijinul Parisului pentru planul de autonomie al Marocului, pe care l-a descris drept „singura bază” pentru negocierile menite să ducă la o soluționare definitivă a acestui diferend regional.

Bonnafont a cerut reluarea discuțiilor exclusiv pe baza planului marocan de autonomie, pentru a se ajunge la o soluție justă, durabilă și negociată.

La rândul său, Regatul Unit și-a reînnoit sprijinul pentru planul de autonomie, considerându-l baza „cea mai credibilă, viabilă și pragmatică” pentru o rezolvare durabilă a disputei.

Ambasadoarea și reprezentanta permanentă a Regatului Unit la ONU, Sarah MacIntosh, a subliniat că propunerea marocană oferă fundamentul cel mai credibil, viabil și pragmatic pentru o soluție de durată.

Ea le-a cerut membrilor Consiliului de Securitate să abordeze chestiunea Saharei cu angajamentul de a accelera progresele către o soluție justă, durabilă și acceptabilă pentru toate părțile.

Bahrainul și-a reiterat, de asemenea, sprijinul constant pentru suveranitatea Marocului asupra Saharei și pentru planul de autonomie.

Ambasadorul Bahrainului la ONU, Jamal Fares, a reafirmat poziția țării sale în favoarea suveranității marocane asupra Provinciilor Sudice.

El a descris planul de autonomie drept o bază serioasă, realistă și credibilă pentru o soluție politică definitivă, durabilă și consensuală.

Potrivit lui Fares, o astfel de soluție ar contribui la consolidarea securității și stabilității în întreaga regiune.

Liberia și-a exprimat, la rândul ei, sprijinul ferm pentru planul de autonomie sub suveranitate marocană, ca un cadru pentru rezolvarea diferendului regional.

Ambasadorul și reprezentantul permanent al Liberiei la ONU, Lewis Garseedah Brown II, a declarat că țara sa susține planul de autonomie al Marocului.

„Trecerea timpului nu poate înlocui progresul către pace”, a spus Brown, care a cerut un angajament serios și o cooperare deplină pentru a se ajunge la o soluție definitivă, bazată pe planul marocan.

După vot, Cabinetul Regal al Marocului a calificat decizia drept un pas important spre închiderea definitivă a dosarului Saharei la Națiunile Unite. Potrivit acestuia, nereînnoirea mandatului înseamnă că prezența MINURSO în provinciile sudice ale Marocului, inclusiv personalul, vehiculele și echipamentele misiunii, ar trebui să înceteze în zilele următoare.

Cabinetul Regal a mai anunțat că procesul politic al ONU, care durează de 35 de ani, a fost suspendat și că măsuri similare vor urma și în cadrul altor organisme ale Națiunilor Unite.