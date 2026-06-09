"Mai trebuie să-mi cumpăr un cal”. Rușii se plâng că stau 10 ore la cozi la benzinării după ce Ucraina a lovit rutele de aprovizionare

3 minute de citit Publicat la 08:38 09 Iun 2026 Modificat la 08:40 09 Iun 2026

Turiștii ruși care au sosit în regiune înainte de începerea crizei se luptă acum să găsească combustibil pentru a pleca. FOTO: Profimedia Images

Atacurile repetate cu drone ale Ucrainei asupra teritoriilor ocupate de Rusia afectează rutele de aprovizionare ale Moscovei și agravează criza de combustibil provocată deja de loviturile asupra rafinăriilor de petrol, potrivit BBC.

Crimeea - pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014 - în special se confruntă cu dificultăți logistice și penurii serioase.

Multe dintre probleme provin din recentele atacuri ucrainene asupra unei autostrăzi și poduri cheie care leagă orașul Rostov din sudul Rusiei de Crimeea prin orașul portuar ocupat Mariupol.

Drumul „este practic coloana vertebrală a ocupației rusești în sud”, a declarat pentru BBC Clément Molin, analist la think tank-ul francez Atum Mundi.

Molin a declarat că Ucraina a efectuat 300 de atacuri cu drone asupra camioanelor, inclusiv 30 de cisterne, de la începutul lunii mai și că campania a devenit mai intensă în această lună.

Operațiunea are efecte tangibile asupra Crimeei. Peninsula este importantă strategic pentru Moscova, deoarece a fost folosită de forțele sale pentru a lansa drone și rachete asupra celorlalte teritorii din Ucraina.

Cu clima sa mediteraneană și plajele lungi, Crimeea este, de asemenea, o destinație de vacanță populară pentru ruși pe timpul verii.

Turiștii și localnicii nemulțumiți au apelat la rețelele de socializare pentru a-și exprima opiniile despre întreruperea aprovizionării cu combustibil.

Videoclipurile arată cozi lungi la benzinăriile din regiune, iar locuitorii au spus că trebuie să stea în mod obișnuit la coadă până la 10 ore pentru combustibil.

„Acum merg pe jos la serviciu. Desigur, acest lucru este mai puțin convenabil decât condusul, dar nu este o problemă uriașă”, a declarat un rezident al orașului Simferopol pentru Bereg, un site web independent. „Tot ce trebuie să fac acum este să cumpăr un cal!”, a adăugat el.

Combustibilul este raționalizat în Crimeea

La marea majoritate a benzinăriilor din Crimeea, localnicii pot acum să cumpere doar până la 20 de litri (4 galoane) de combustibil fiecare folosind vouchere preplătite, dacă sunt disponibile.

Turiștii ruși care au sosit în regiune înainte de începerea crizei se luptă acum să găsească combustibil pentru a pleca. Problema este suficient de acută încât autoritățile locale instalate de puterea de la Moscova au fost nevoite să lanseze o linie telefonică specială pentru a-i ajuta.

Există, de asemenea, rapoarte despre creșterea vertiginosă a prețurilor la benzină și motorină cauzate de penurie.

„Din păcate, nu pare posibil să se satisfacă pe deplin cererea de combustibil în prezent”, a recunoscut pe 5 iunie șeful regional numit de Kremlin, Serghei Aksyonov. Sute de autobuze, a spus el, nu vor părăsi depozitele din cauza penuriei.

Cu toate acestea, drumurile rămân ultima cale pentru ca proviziile să ajungă în peninsulă. Ruta maritimă este prea periculoasă, după ce o serie de feriboturi care deservesc Crimeea au fost scoase din funcțiune de Ucraina.

Iar atacurile anterioare - sau amenințarea cu acestea - din partea Ucrainei au restricționat traficul pe podul Kerci care leagă Crimeea de Rusia continentală.

„Nu aș vrea să pun un camion plin cu motorină pe podul Kerci chiar acum - asta înseamnă doar să cauți probleme”, a declarat pentru BBC Craig Kennedy, expert în industria petrolieră rusă și asociat la Centrul Davis al Universității Harvard.

„Așa că va trebui să o aduceți pe uscat, prin Mariupol. Și acolo sunteți vulnerabili.”

Unele surse rusești susțin că atacurile ucrainene asupra rutelor logistice au afectat deja capacitatea armatei ruse de a lupta.

„Atacurile care golesc stațiile de alimentare pentru civili afectează, de asemenea, aprovizionarea trupelor din sud”, a postat Rybar, un cont de analiză militară rusă pro-Kremlin, pe contul său de Telegram.

„Criza logistică nu face distincție între nevoile militare și cele civile, ci lovește pe toată lumea.”

Pe 7 iunie, un atac ucrainean a deteriorat un pod cheie din Chohnar, în nordul Crimeei, care lega orașul de restul Ucrainei și era folosit de trupele rusești și vehiculele civile care circulau pe autostrada R-280. Traficul pe pod a fost suspendat.

Problemele cu aprovizionarea cu combustibil sunt agravate de atacurile la distanță ale Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol și a depozitelor de petrol din Rusia, pe care Kievul le desfășoară acum de câteva luni.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că aproape 40% din „capacitatea primară de rafinare a petrolului” a Rusiei a fost dezactivată în luna mai din cauza unor astfel de atacuri.

Acum, a declarat Craig Kennedy, campania extinsă a Ucrainei împotriva rețelei de aprovizionare a Rusiei a dus la trecerea acesteia de la vizarea rafinăriilor mari la rețele de distribuție locale mai mici.

„Acest lucru are un impact mai concentrat asupra populațiilor locale și a armatei din anumite regiuni, cum ar fi Crimeea”, a spus el.

Atacurile cu drone au afectat și alte părți ale Ucrainei ocupate, inclusiv regiunile Luhansk și Herson.