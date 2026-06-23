Antena 3 CNN Externe Maia Sandu acuză Moscova că nu a respectat niciodată suveranitatea Republicii Moldova: „Doar în UE ne vom putea simți în siguranță”

Maia Sandu acuză Moscova că nu a respectat niciodată suveranitatea Republicii Moldova: „Doar în UE ne vom putea simți în siguranță”

R.M.
1 minut de citit Publicat la 11:53 23 Iun 2026 Modificat la 11:53 23 Iun 2026
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maia sandu
Preşedintele Republicii Moldova a făcut apel la unitate, demnitate și curaj „pentru a realiza acest proces” / FOTO: Facebook Maia Sandu

Lupta pentru suveranitate, începută în urmă cu 36 de ani, continuă astăzi prin integrarea europeană, a declarat marți președinta Maia Sandu, cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova, subliniind că Moscova, din păcate, nu a respectat-o niciodată, relatează NewsMaker.md, citată de Agerpres.

„Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră. Iar astăzi, regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană.

Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea”, a declarat Maia Sandu.

În acest context, ea a făcut apel la unitate, demnitate și curaj „pentru a realiza acest proces” - „programul de integrare europeană a Republicii Moldova”.

La rândul său, președintele parlamentului, Igor Grosu, a afirmat că Declarația de Suveranitate a deschis calea pentru ca Republica Moldova să-și decidă singură viitorul.

„La 23 iunie sărbătorim Ziua Suveranității, ziua în care, acum 36 de ani, poporul nostru și-a declarat dorința de a fi liber să-și decidă propriul viitor și a schimbat pentru totdeauna destinul țării lor. Datorită acelei decizii curajoase, astăzi putem să ne croim propriul drum - cel european. Uniți, sub tricolor, pentru Moldova!”, a transmis Igor Grosu pe rețelele sociale.

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Etichete: Republica Moldova Maia Sandu independenta Moscova

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