Maia Sandu, la Summitul UE - Republica Moldova, despre negocierile de aderare: Avem o cursă contracronometru pe care vrem să o câştigăm

António Costa, președintele Consiliului European, Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, şi Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Sursa foto: Agerpres

Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile cu UE pe toate grupurile de capitole, a declarat preşedinta Maia Sandu în cadrul celui de-al doilea Summit de discuţii UE - Republica Moldova, îndemnând partenerii europeni ai Chişinăului şi populaţia moldoveană să nu rateze această şansă care a apărut. În acest sens, Maia Sandu a subliniat: "avem o cursă contracronometru pe care vrem să o căştigăm", informează portalul Deschide.md, potrivit Agerpres.

Republica Moldova şi-a îndeplinit toate temele pentru acasă, adică a realizat reformele necesare, şi aşteaptă un răspuns de recunoaştere din partea statelor membre ale UE, a afirmat ea.

"Alinierea pe care o avem astăzi se întâmplă rar – un mandat clar din partea cetăţenilor, ritmul reformelor de acasă şi recunoaşterea, în capitalele europene, că extinderea este cea mai bună investiţie în securitatea Uniunii Europene", a relevat Maia Sandu.

"Astfel de ferestre de oportunitate se deschid şi se închid. A noastră este deschisă acum. Aşa că este o cursă contracronometru pe care vrem să o câştigăm. Cerem un singur lucru – un proces bazat pe merit. (R.) Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia şi Consiliul confirmă că suntem gata", a subliniat preşedinta Republicii Moldova.

"Să nu lăsăm acest moment să treacă. Noi ne vom ţine de cuvânt şi vom duce mai departe această responsabilitate pentru cetăţenii noştri, care merită pace, securitate şi prosperitate, acasă, în familia europeană", a declarat Maia Sandu.

De asemenea, ea a apreciat faptul că R. Moldova a reuşit să obţină rezultate în ceea ce priveşte reforma justiţiei, prin evaluare judecătorilor şi procurorilor. O altă realizare este apropierea economică de UE prin investiţii europene şi exporturi de produse moldovene pe piaţa UE.

"Investiţiile europene au crescut cu aproape 30% în patru ani. Planul de creştere pentru Moldova se transformă în proiecte concrete. Şi pentru acest lucru, vă mulţumesc. Iar astăzi salutăm trei acorduri noi. Gebauer & Griller şi Comisia Europeană semnează o scrisoare de intenţie privind o nouă cooperare care va lega industria noastră auto şi mai strâns de cea europeană.

Comisia şi parcul de tehnologii avansate Moldova HiTech Park îşi unesc forţele pentru a construi un centru de antreprenoriat şi cercetare în tehnologie medicală", a indicat ea, adăugând că Ministerul Educaţiei şi Cercetării semnează un acord-cadru cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, pentru a avansa împreună în domeniul cercetării şi inovării.

"În energie, transformarea se vede cel mai limpede. Acum patru ani, Moldova depindea în totalitate de Rusia, singurul furnizor. Astăzi suntem liberi de această dependenţă – un pas pe care niciun guvern nu a îndrăznit să-l facă timp de trei decenii. Ne-am conectat reţeaua electrică la Europa. Am crescut ponderea surselor regenerabile de la 3% la 25% din electricitatea produsă domestic.

Am făcut acest lucru în plină criză, cu un război la hotar. Ne-am transformat cea mai mare vulnerabilitate într-un punct forte. Am avut sprijinul cetăţenilor, în pofida greutăţilor economice fără precedent, cauzate de creşterea preţurilor", a mai menţionat Maia Sandu.

Cu privire la domeniul securităţii, preşedinta R.Moldova a subliniat despre contribuţia pe care o aduce republica la menţinerea păcii şi la siguranţa din regiune.

"Militarii noştri participă la misiuni de menţinere a păcii în Kosovo, Bosnia şi Herţegovina şi Liban. Pompierii noştri intervin în Europa atunci când au loc calamităţi", a spus Maia Sandu, adăugând că Chişinăul împărtăşeşte de asemenea experienţa obţinută în planul combaterii dezinformării.

"Împărtăşim o experienţă câştigată cu greu în prima linie a luptei pentru democraţie în faţa dezinformării ruseşti, a atacurilor cibernetice şi a banilor murdari", a afirmat Sandu, evocând în acest context şi sprijinul pentru Ucraina.

"Suntem alături de Ucraina, rezistenţa căreia apără şi pacea noastră. Cât timp Moldova a deţinut preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, am dat un impuls important fondării Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, care va avea sediul la Haga", a mai adăugat Maia Sandu.

În context, ea a cerut sprijinul celor 27 de state membre ale UE pentru a deschide negocierile pe toate grupurile de capitole şi pentru atingerea dezideratului R. Moldova de a deveni membră a familiei europene, potrivit Deschide.md.