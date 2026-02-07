Maia Sandu, după ce a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace: ”Îl merită ucrainenii care luptă pentru țara lor”

Maia Sandu, care a fost propusă de un deputat din Parlamentul Norvegiei pentru Premiul Nobel pentru Pace, a spus că premiul al trebui să fie primit de ucrainenii care se luptă cu Rusia pentru țara lor. Foto: Getty Images

Maia Sandu, care a fost propusă de un deputat din Parlamentul Norvegiei pentru Premiul Nobel pentru Pace, a spus că premiul al trebui să meargă la ucrainenii care se luptă cu Rusia pentru țara lor.

Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, președinta Republicii Moldova a declarat că adevărații oameni care merită acest premiu sunt cei care își sacrifică viața pentru pace.

„Apreciez, bineînțeles. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră, că apreciază curajul și reziliența noastră, dar sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu. Azi m-am uitat la ucrainenii care au revenit acasă din Rusia și aceștia sunt oamenii care merită premiul păcii”, a precizat președinta.

Maia Sandu a adăugat că aceștia sunt cei care fac sacrificii reale pentru liniște și securitate în regiune:

„Oamenii care își sacrifică viața pentru pace, pentru că ei vor să readucă pacea în țara lor, în satele lor, în orașele lor și pe continentul nostru. Ăștia sunt oamenii care merită cel mai mult să fie. În primul rând merită pace și sperăm să o aibă cât mai curând”.

Maia Sandu a fost propusă săptămâna pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Hermstad a declarat că, „în ciuda presiunilor exercitate de Rusia”, Republica Moldova, sub președinția Maiei Sandu, „a organizat alegeri libere și democratice, a consolidat statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic”.