Maia Sandu, la Strasbourg: Moldova va fi ocupată de Rusia dacă nu e primită în UE: Sperăm să se ia o decizie înainte să fie prea târziu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale la structurile blocului comunitar, întrucât - ţinând cont de amploarea ingerinţei Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia şi să-şi piardă libertatea, relatează EFE, citată de Agerpres.



"Sperăm că UE va lua o decizie înainte de a fi prea târziu", a subliniat Sandu într-un discurs rostit în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg (Franţa).



"Pentru a te simţi în siguranţă, trebuie să faci parte din UE", a apreciat preşedinta R.Moldova. Când a fost întrebată de un membru al APCE dacă consideră că ar trebui să existe o procedură accelerată de integrare, ea a răspuns: "Da, am dori ca lucrurile să se mişte mai repede în privinţa aderării", întrucât situaţia ţărilor mici precum a sa este "periculoasă".



Întrebată dacă ideea sa privind reunificarea Republicii Moldova cu România ar fi o alternativă pentru o aderare mai rapidă la UE, Sandu nu a dorit să răspundă direct şi a repetat că ţara sa rămâne "pe deplin" angajată în procesul de aderare, subliniind în acelaşi timp că obiectivul său este "să facă parte din lumea liberă", conform relatării EFE.



Maia Sandu a asigurat că ţara sa este "pe deplin angajată" în acest proces, că a implementat deja reforme pentru a se adapta la acquis-ul comunitar şi intenţionează să continue pe această cale, reiterând: "Situaţia din ţara mea mă îngrijorează" şi "nu vrem să fim ocupaţi de Rusia".



Conform analizei sale în faţa APCE, care nu este un organism al UE, ci al Consiliului Europei, cu un total de 46 de ţări membre şi a cărui misiune este de a apăra democraţia şi drepturile omului, Europa se confruntă cu două războaie.



Primul este consecinţa "invaziei militare în Ucraina", declanşată de Rusia în februarie 2022, iar al doilea este un război împotriva democraţiilor noastre care ia forma unui război informaţional hibrid ce urmăreşte să divizeze popoarele prin "naraţiuni şi manipulare, graţie utilizării tehnologiei şi a banilor murdari".



"Republica Moldova se află în prima linie în acest al doilea război", a avertizat preşedinta Maia Sandu, semnalând în special operaţiunile de ingerinţă ale Rusiei în timpul alegerilor parlamentare din septembrie şi indicând că Moscova a dedicat acestor operaţiuni echivalentul a 2% din Produsul Intern Brut (PIB) al republicii.



În privinţa regiunii separatiste Transnistria, de la frontiera estică a R. Moldova cu Ucraina, care scapă în mare măsură controlului Chişinăului şi unde staţionează trupe ruse, preşedinta Maia Sandu a declarat că intenţia sa este de a "rezolva problema (transnistreană) pe cale paşnică".



Situaţia "nu este uşoară", întrucât Rusia refuză să-şi retragă trupele aflate "ilegal" în Transnistria, a afirmat Maia Sandu.