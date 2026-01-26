Maia Sandu: "Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile parlamentare din 2025"

Maia Sandu întreprinde în aceste zile o vizită de lucru în Polonia / Foto: Agerpres

Maia Sandu a declarat luni că Federația Rusă a cheltuit fonduri echivalente cu aproape 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova pentru a influența alegerile parlamentare din 2025.

Pe parcursul a trei ani electorali consecutivi, instituțiile, mass-media și cetățenii Republicii Moldova au rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent, a precizat Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, potrivit deschide.md.

„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 — prin manipulare informațională coordonată, atacuri cibernetice, finanțare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite și tentative deliberate de a provoca violență pe străzile noastre”, a declarat ea.

„Am accelerat reformele, am întărit instituțiile și ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene”, a adăugat șeful statului.

Maia Sandu întreprinde în aceste zile o vizită de lucru în Polonia, la invitația liderului de la Varșovia, Karol Nawrocki.

Pe de altă parte, Rusia şi-a adaptat şi sofisticat instrumentele de manipulare informaţională după alegerile prezidenţiale, parlamentare şi a referendumului din Republica Moldova cu scopul strategic de a împiedica integrarea europeană a ţării şi de a o readuce în sfera sa de influenţă, subliniază un raport recent.