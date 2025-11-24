Majoritatea locuitorilor din Berlin, împotriva unei candidaturi pentru organizarea Jocurilor Olimpice de Vară

Publicat la 18:22 24 Noi 2025

Berlin, Hamburg, Munchen şi Regiunea Rin-Ruhr, la concurenţă pentru găzduirea Jocurilor Olimpice. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Majoritatea rezidenţilor din Berlin nu vor ca oraşul lor să găzduiască Jocurile Olimpice de Vară, potrivit unui sondaj publicat luni, conform agenţiei DPA, conform Agerpres.

În sondajul Civey, comandat de cotidianul Tagesspiegel, 67% dintre repondenţi sunt împotriva unei oferte de candidatură pentru Jocurile Olimpice din 2036, 2040 sau 2044, în timp ce doar 27% susţin un astfel de demers. Circa 6% sunt nehotărâţi.

Aceste rezultate ar putea probabil să intensifice dezbaterea în jurul candidaturii, în special după ce alianţa "NOlympia" a anunţat organizarea unui referendum, care ar urma să înceapă la 1 ianuarie 2026.

Un posibil referendum organizat de guvern ar putea avea loc cel mai devreme în anul 2027, deci doar după ce organismul care conduce destinele mişcării olimpice în Germania (DOSB) va decide asupra candidaturii Germaniei pentru Jocurile Olimpice.

DOSB intenţionează să stabilească în cel de-al treilea trimestru al anului 2026 care oraş sau regiune va depune candidatura şi pentru care ediţie a Jocurilor Olimpice de vară. Ediţiile din 2036, 2040 şi 2044 sunt luate în discuţie.

Berlin, Hamburg, Munchen şi Regiunea Rin-Ruhr sunt toate la concurenţă pentru găzduirea Jocurilor Olimpice.

Rezidenţii din Munchen au votat recent în favoarea depunerii dosarului de candidatură pentru Olimpiadă, în timp ce landul Renania de Nord-Westfalia va susţine un referendum la 19 aprilie, dacă regiunea Rin-Ruhr trebuie să meargă mai departe cu dosarul de candidatură.

În ciuda rezultatelor chestionarului, planificatorii dosarului Berlinului pentru găzduirea Jocurilor Olimpice nu au nicio îndoială că există o susţinere puternică pentru dosarul oraşului.

"Este un fenomen ca orice să fie discutat întotdeauna peste tot în Berlin. Dar în cele din urmă, un entuziasm dinamic şi extraordinar se iveşte", a spus reprezentantul olimpic Kaweh Niroomand pentru DPA.

Kaweh Niroomand şi Thomas Hartel, preşedintele Federaţiei sporturilor de stat din Berlin, nu văd niciun motiv pentru care să existe îngrijorare la acest nivel.

Hartel a spus că alte sondaje arată un rating mai mare al aprobării pentru găzduirea Jocurilor. Totuşi, el a comunicat limpede că rezultatele chestionarului înseamnă că se confruntă cu o provocare majoră şi este nevoie să schimbe opinia publică.

Reprezentantul olimpic Kaweh Niroomand a anunţat mai multe proceduri cu scopul de a îmbunătăţi atmosfera în oraş. Toate acţiunile sunt planificate pentru septembrie 2026, atunci când DOSB va decide asupra oraşului german candidat.

"Va trebui să răspundem criticilor", a spus Thomas Hartel.

Germania a găzduit Jocurile Olimpice de vară la Berlin în 1936 şi în 1972 la Munchen. De atunci, numeroase încercări de depunere a candidaturii au fost oprite prin referendumuri sau au eşuat.