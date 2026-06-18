Mândria lui Putin, racheta Oreșnik, are un defect de fabricație rămas din perioada sovietică și care nu poate fi remediat

Rusia a folosit de trei ori racheta balistică Oreșnik în atacurile asupra Ucrainei, până în prezent. În imagine: atac rusesc cu rachetă balistică Oreșnik în Liov, Ucraina. Sursa: Profimedia Images

În ciuda afirmațiilor propagandei Kremlinului și a declarațiilor făcute de Vladimir Putin, racheta balistică Oreșnik are la bază un design din anii 1970 depășit, iar echipamentele testate de armata rusă sunt învechite și nu pot fi înlocuite, conform unui raport citat de The Moscow Times.

Astfel, când racheta Oreșnik a fost prezentată oficial în 2024, Vladimir Putin a lăudat această nouă armă cu rază medie de acțiune, pe care a considerat-o o creație de top a industriei militare ruse, când, în realitate, Oreșnik este doar o variantă îmbunătățită a unei rachete din perioada sovietică.

Conform unei corespondențe făcute publice, între cercetătorii de la Dallas Analytics, componentele folosite la dirijarea în zbor a rachetei se bazează pe scheme și proiecte din perioada sovietică, abandonate la finalul Războiului Rece. În plus, deoarece aceste componente au fost deja considerate depățite, este acum imposibilă testarea lor pentru a detecta defecte de fabricație.

Traiectoria de zbor a rachetei Oreșnik e controlată de un giroscop GU-503, un instrument din perioada sovieteică prin care e măsurată abaterea de la zbor a rachetei. La viteze hipersonice, o deviație de doar 0.5 grade de la traiectoria planificată, poate face racheta să rateze ținta cu zeci de kilometri.

Conform unui document emis de fabrica Progres din regiunea Tambov a Federației Ruse, publicate de Dallas Analytics, arată că aceste rachete nu se mai produc în masă, iar reluarea producției ar fi excesiv de scumpă, ceea ce reprezintă un obstacol major în privința planurilor anunțate de Putin de a produce în masă rachete Oreșnik.

De asemenea, conform documentului citat, constructorul rachete nu poate testa acest giroscop pentru a-i identificat defectele: echipamentele folosite pentru testări au fost dezvoltate în anii 1970 și nu au putut fi înlocuite atunci când nu au dat rezultatele dorite.

În plus, schimbarea vechilor giroscoapte GU-503 cu altele mai nou nu reprezintă o variantă fezabilă, deoarece restul componentelor sistemului de navigație al Oreșnik sunt proiectate să lucreze fix cu acest tip de model de giroscop. Astfel, schimbarea vechiulu giroscop ar trebui să vină la pachet cu modificarea întregului sistem de navigație.

Rusia a folosit în războiul din Ucraina racheta Oreșnik de trei ori, în toate cazurile, fără încărcătură nucleară: prima oară, această rachetă a fost folosită în noiembrie 2024, în Dnipro, a doua oară, în ianuarie 2026, când a fost lovită o fabrică de reparații de componente de aviație, în Lviv, în Vestul Ucrainei, iar ultima oară în 24 mai, când o astfel de rachetă a lovit un atelier auto în Bila Țerkva, în apropiere de Kiev.