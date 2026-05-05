21 de morți și 61 de răniți după o explozie la o fabrică de artificii din China. Xi Jinping cere o anchetă amănunțită

<1 minut de citit Publicat la 08:00 05 Mai 2026 Modificat la 08:16 05 Mai 2026

O explozie produsă la o fabrică de artificii din provincia Hunan, China, a provocat moartea a 21 de persoane și rănirea altor 61. FOTO: Profimedia Images

O explozie produsă la o fabrică de artificii din provincia Hunan, China, a provocat moartea a 21 de persoane și rănirea altor 61, scrie The Guardian. Președintele chinez Xi Jinping a cerut o anchetă amănunțită.

Agenția oficială de presă Xinhua a anunțat că deflagrația a avut loc luni după-amiază în orașul Changsha. Aproape 500 de salvatori au fost mobilizați, iar autoritățile au evacuat oameni din zonele considerate periculoase, invocând riscul reprezentat de două depozite de pulbere neagră, se arată în raport.

Autoritățile investighează cauza exploziei și au luat „măsuri de control” împotriva administratorilor companiei, potrivit Xinhua, care nu a precizat însă natura acestor măsuri.

Echipele de intervenție folosesc trei roboți pentru a ajuta la operațiunile de căutare și salvare.

Xi Jinping a ordonat autorităților să intensifice verificările privind riscurile și controlul pericolelor în industriile-cheie, potrivit Xinhua.

În februarie, China a raportat două explozii mortale produse la magazine de artificii în perioada Anului Nou Lunar.