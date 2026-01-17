A apărut drogul de 200 de ori mai puternic decât heroina. Zeci de persoane au murit. Le este vândut fără ca măcar să știe

Cychlorphine este folosită de traficanți pentru a „întări” alte droguri, creând combinații extrem de periculoase. Foto: Getty Images

În fiecare dimineață, Elodie Berland și Jon Glackin străbat străzile din Londra, oferind băuturi calde și mâncare persoanelor fără adăpost. Ca voluntari ai organizației caritabile Streets Kitchen, sunt obișnuiți cu realitățile dure ale străzii și cu poveștile dramatice pe care le aud zi de zi, potrivit metro.co.uk.

Totuși, în ultimele luni, atât voluntarii, cât și oamenii pe care îi ajută trăiesc cu o teamă constantă. Motivul este apariția unui nou drog extrem de periculos, cunoscut sub numele de cychlorphine, o substanță de aproximativ 200 de ori mai puternică decât heroina, care este amestecată în alte droguri sau în medicamente contrafăcute.

„De cele mai multe ori, când auzim că cineva a murit din cauza unei supradoze, ne întrebăm care dintre prietenii noștri nu mai este în viață”, spune Elodie.

Poliția Metropolitană a confirmat că, doar într-o singură lună, trei persoane au murit în cartierul Camden după ce au consumat această substanță: un bărbat de peste 50 de ani, o femeie de peste 40 și un alt bărbat din aceeași categorie de vârstă.

În urma unor anchete ample, autoritățile au arestat și pus sub acuzare 11 persoane, suspectate că au distribuit opioide sintetice, inclusiv cychlorphine. Cu toate acestea, organizațiile caritabile avertizează că numărul real al victimelor este mult mai mare.

„Nimeni nu știe ce cumpără”

Potrivit estimărilor oferite de organizația Change Grow Live (CGL), aproximativ 13 persoane ar fi murit în Londra în ultimul an după ce au consumat cychlorphine. Un raport medico-legal arată că un tânăr, Oscar Brown, a decedat în luna martie, iar alte zece persoane au ajuns la spital în aceeași zi din cauza unei serii de droguri contaminate.

Problema majoră este că utilizatorii nu caută această substanță. Sub formă de pulbere albă, cychlorphine este folosită de traficanți pentru a „întări” alte droguri, creând combinații extrem de periculoase. Este adăugată atât în heroină, cât și în pastile care imită medicamente cunoscute sau chiar în cocaină.

Laboratoarele în care sunt produse aceste substanțe, cel mai probabil în Asia, funcționează fără niciun control, iar contaminarea accidentală este foarte frecventă.

„Am observat că este amestecată în heroină sau în pastile false de tip oxicodonă, dar există și cazuri în care apare în cocaină”, explică Vicki Markiewicz, directoare executivă la CGL.

Ce este, de fapt, cychlorphine?

Din punct de vedere chimic, cychlorphine este foarte apropiată de alte opioide sintetice extrem de puternice. După ce producția de opiu a fost sever restricționată în Afganistan, rețelele de trafic au început să caute alternative pentru a-și menține profiturile.

Astfel, substanțe noi, ușor modificate chimic, sunt introduse pe piață. Ele nu au miros, ceea ce le face greu de detectat, inclusiv la controalele vamale.

Un pericol greu de identificat

Specialiștii avertizează că multe decese ar putea să nu fie atribuite corect acestei substanțe. Testele standard nu detectează automat cychlorphine, iar în unele cazuri aceasta se degradează în organism după moarte, dispărând din analize.

„Medicii și legiștii află prea târziu despre existența ei. De multe ori se presupune că a fost vorba despre heroină”, explică Markiewicz.

Poliția londoneză a efectuat 14 percheziții în Camden, confiscând droguri de mare risc, sume importante de bani, lingouri de aur și arme, inclusiv o armă de foc artizanală. Cei 11 suspecți au fost trimiși în arest preventiv.

„Oamenii vulnerabili sunt primele victime”

Voluntarii spun că persoanele fără adăpost și cele dependente sunt folosite drept „cobai” pentru testarea noilor substanțe.

„Informațiile ar fi trebuit să ajungă la oameni mult mai devreme. Acum vorbim cu persoane care au pierdut pe cineva drag sau au fost la un pas de moarte”, spune Elodie.

Organizațiile caritabile insistă asupra importanței naloxonei, un medicament care poate salva viața în caz de supradoză de opioide.

„Oricine poate consuma acest drog fără să știe. Se găsește peste tot, nu doar pe piețe obscure. Riscul este real și imediat”, avertizează specialiștii.