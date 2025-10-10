S-a lansat cel mai performant robot umanoid cu AI: Spală vase, udă plantele și stă cu copiii. Imagini cu Figure 03 într-o casă din SUA

Publicat la 23:45 10 Oct 2025 Modificat la 23:55 10 Oct 2025

Robotul umanoid cu rol casnic și comercial Figure 03. Sursă foto: Figure AI

Un robot creat pentru a face toate treburile casnice plictisitoare a fost prezentat publicului. Modelul autonom Figure 03 este cea mai recentă versiune a unui robot umanoid dezvoltat de compania americană Figure AI.

La prezentarea noului model, acesta este arătat într-o locuință din California în timp ce îndeplinește o serie de sarcini: strânge dezordinea, încarcă mașina de spălat, o pornește și apoi împăturește hainele. Poate chiar să spele vasele manual și să le încarce în mașina de spălat vase.

Robotul este echipat cu un sistem de inteligență artificială dedicat, numit Helix. Cu o înălțime de 167 cm, robotul poate purta conversații de tip vorbit-la-vorbit cu oamenii, prin microfoane și difuzoare integrate, conectate la modele AI personalizate dezvoltate în parteneriat cu OpenAI.

Cântărește 60 kg, are o autonomie de cinci ore la o încărcare completă, se deplasează cu o viteză de 1,2 metri pe secundă și poate transporta o sarcină de până la 20 kg.

Figure 03 vine cu un sistem senzorial complet reproiectat și cu un nou sistem al mâinilor, concepute special pentru a pune în valoare capacitățile Helix. Noua arhitectură a camerelor oferă o rată de cadre dublă, un timp de reacție de patru ori mai rapid și un câmp vizual cu 60% mai larg pentru fiecare cameră – toate acestea într-un format mai compact.

Câmpul vizual extins în profunzime este descris ca fiind esențial pentru navigarea inteligentă și manipularea precisă în medii complexe și aglomerate, cum ar fi locuințele. Fiecare mână integrează acum o cameră încorporată în palmă, cu un câmp vizual larg și senzori cu latență redusă, care oferă feedback vizual de aproape în timpul prinderii obiectelor.

Figure 03 învață de la oameni

Potrivit companiei producătoare, acest ultim robot din seria umanoidă este conceput pentru a executa sarcini efectuate în mod normal de oameni și pentru a dobândi cunoștințele acestora prin învățare directă și interacțiune.

Este de așteptat ca Figure 03 să opereze nu doar în calitate de robot casnic, ci și în depozite, hoteluri și alte asemenea locuri.

Ca și Figure 02, Figure 03 folosește sistemul de inteligență artificială Helix, proprietar al Figure, pentru a învăța și a executa sarcini alături de oameni.

Deoarece munca în compania oamenilor implică probleme majore de siguranță, noul robot încorporează materiale exterioare moi, lavabile, fiind eliminate piesele prelucrate expuse.

Optimizările aduse de aceste materiale au dus la o greutate redusă cu 9% și la un volum mai mic, în comparație cu Figure 02.

Robotul are o baterie internă cu încărcare wireless ce îndeplinește standardele UN38.3.

Conceput pentru producția de masă

Pe lângă faptul că funcționează în regim casnic și comercial, Figure 03 este conceput și pentru producția de masă.

Compania producătoare estimează că noul robot va fi construit într-un ritm de 12.000 de unități pe an, cu un obiectiv de producție ulterior de 100.000 de unități pe parcursul a patru ani, grație unui nou lanț de aprovizionare la fabrica BotQ a companiei din San Jose, California.

Pe lângă inteligența artificială, Figure 03 vine cu o serie de alte caracteristici avansate: are o nouă suită de senzori cu un câmp vizual cu 60% mai larg per cameră și mâini care pot detecta o presiune de doar câteva grame.

Există, de asemenea, camere în palma fiecărei mâini, pentru a ajuta la sarcinile de prindere.

Procesorul său poate gestiona fluxuri mari de date colectate vizual în medii complexe din lumea reală.

Un nou sistem auditiv oferă o recunoaștere mai performantă și un răspuns mai bun la stimulii acustici.

Un robot care poate purta haine

Pentru cei care pun preț pe vestimentație, Figure 03 poate fi echipat cu haine adecvate circumstanțelor.

Toate acestea caracteristici sunt impresionante în sine, iar clipurile de promovare ale Figure arată cum mașinăria umanoidă se mișcă cu o grație lentă într-o mare varietate de situații și poate interacționa fără efort cu oamenii și cu aparatele casnice precum mașinile de spălat.

O precauție în anticipări e totuși necesară, avertizează presa de specialitate.

E adevărat că putem vedea imagini cu un robot umanoid spălând vasele, servind băuturi sau lucrând la recepția unui hotel.

Pe baza acestor imagini, mintea noastră tinde să completeze golurile și să presupună că robotul se comportă ca un om, având caracteristici umane complete.

Trebuie însă luate în calcul și situațiile și limitările speciale.

E vorba de factorii care, teoretic, ar trebui să determine robotul să se oprească din manipularea unui pahar, dacă un pahar nu este acolo, sau să evite să ofere un meniu unei persoane care nu îl solicită.

Dacă Figure 03 ajunge pe piață, dovada succesului va fi măsurată în cifrele de vânzări, conchide presa de specialitate.