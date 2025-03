„Am vrut să fie acceptați, acum trăiesc cu cicatrici”. Mărturia cutremurătoare a unei mame care și-a albit toți cei șase copii

În nordul Nigeriei, tot mai multe mame apelează la produse periculoase pentru albirea pielii copiilor lor, în încercarea de a-i feri de discriminare. FOTO Profimedia Images

În nordul Nigeriei, tot mai multe mame apelează la produse periculoase pentru albirea pielii copiilor lor, în încercarea de a-i feri de discriminare – un fenomen alarmant care provoacă arsuri, cicatrici și stigmatizare socială, și care a determinat autoritățile să declare stare de urgență sanitară. Printre ele se numără și Fatima, o mamă de 32 de ani din Kano, care, presată de familie, a aplicat creme de albire pe cei șase copii ai săi, cu rezultate devastatoare: arsuri, piele decolorată și suferință emoțională profundă, arată un reportaj BBC.

O mamă din nordul Nigeriei, numită Fatima în articol pentru a-i proteja identitatea, își ține în brațe fiul de doar doi ani. Chipul și picioarele copilului sunt acoperite de arsuri și decolorări severe – consecințele directe ale utilizării de produse pentru albirea pielii.

Fatima, în vârstă de 32 de ani, recunoaște că a aplicat aceste produse pe toți cei șase copii ai săi, sub presiunea familiei. Acum, spune că regretă profund această decizie. „Sora mea are copii cu pielea deschisă la culoare, iar ai mei sunt mai închiși. Am observat că mama îi trata diferit și am suferit mult din cauza asta”, a mărturisit ea pentru BBC.

Inițial, produsele păreau să funcționeze, iar copiii ei au început să fie mai bine acceptați de membrii familiei. Însă în scurt timp au apărut arsurile, cicatricile și complicațiile medicale. Una dintre fiicele Fatimei își acoperă mereu fața atunci când iese din casă, din cauza urmelor vizibile. Alta a rămas cu o piele mai închisă decât înainte și un cerc pal în jurul ochilor, iar o a treia are cicatrici albicioase pe buze și genunchi. Băiatul cel mic încă are răni deschise care se vindecă greu.

77% dintre femeile din Nigeria folosec constant produse de albire a pielii

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Nigeria este țara africană cu cea mai mare rată de utilizare a produselor de albire a pielii – 77% dintre femei folosindu-le în mod regulat. În comparație, în Congo-Brazzaville procentul este de 66%, în Senegal 50%, iar în Ghana 39%.

Cremele de albire pot conține substanțe periculoase precum corticosteroizi, hidrochinonă, acid kojic sau chiar mercur – ingrediente care pot provoca reacții grave precum dermatită, acnee, intoxicații, afectarea rinichilor și subțierea pielii. „Pielea subțiată se vindecă mai greu și este mai vulnerabilă la infecții”, avertizează OMS.

În fața acestui fenomen tot mai răspândit, Agenția Națională pentru Administrarea și Controlul Alimentelor și Medicamentelor din Nigeria (Nafdac) a declarat în 2023 stare de urgență. Autoritățile încearcă să stopeze importul ilegal al acestor substanțe și desfășoară campanii de conștientizare în rândul populației.

Totuși, albirea pielii nu se limitează doar la adulți. Devine din ce în ce mai frecvent ca femeile să-și albească propriii copii. Zainab Bashir Yau, proprietara unui spa dermatologic din Abuja, spune pentru BBC că aproximativ 80% dintre clientele ei fie au aplicat deja produse de albire copiilor, fie intenționează să o facă. „Mulți oameni asociază pielea deschisă cu frumusețea sau bogăția. Mamele încearcă să-și protejeze copiii de discriminare, începând procesul chiar de la naștere”, explică ea.

În piața Sabon Gari din orașul Kano, reporterii BBC au observat cum așa-numiți „mixologi” prepară creme de albire la cererea clientelor, folosind adesea substanțe reglementate sau chiar interzise. Unele creme erau etichetate special pentru bebeluși, dar conțineau ingrediente periculoase precum acidul kojic sau hidrochinonă. Doza maximă admisă de acid kojic în Nigeria este de 1%, potrivit Nafdac – o limită frecvent ignorată.

Fenomenul este atât de răspândit încât a generat și neînțelegeri sociale. Fatima spune că fiicele sale adolescente au fost stigmatizate și confundate cu consumatoare de droguri, din cauza aspectului neuniform al pielii, în special al degetelor. „Toată lumea le arăta cu degetul și le numea dependente. Au suferit enorm și chiar și-au pierdut posibili logodnici, pentru că nimeni nu voia să se asocieze cu ele”, spune ea cu tristețe.

În fața consecințelor, Fatima și-a confruntat mama, care, la rândul ei, și-a exprimat regretul: „După ce a aflat prin ce au trecut copiii, și-a cerut scuze. A fost tristă că s-a ajuns aici.”

Acum, Fatima vrea să transforme greșelile sale într-un avertisment pentru alți părinți. „Chiar dacă m-am oprit, efectele încă se văd. Îi rog pe alți părinți să învețe din cazul meu și să nu le facă copiilor lor ce le-am făcut eu”, a declarat ea pentru BBC.