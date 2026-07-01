"Ar fi o nebunie totală". Controversă la Berlin după ce a fost dezvăluit planul de demolare a unui buncăr nazist

Un plan de demolare a unui buncăr nazist din Berlin a stârnit controverse. FOTO: Getty Images

Un plan de demolare a unui buncăr nazist din Berlin a stârnit controverse. Buncărul este una dintre puținele urme rămase din fosta Cancelarie a centrului de putere al lui Adolf Hitler. Autoritățile vor să îl demoleze ca să construiască locuințe și birouri, scrie BBC.

Din Cancelaria lui Hitler, aflată în centrul Berlinului, nu a mai rămas aproape nimic, cu excepția acestui buncăr. Cancelaria, construită de Albert Speer, arhitectul preferat al lui Hitler, a fost grav avariată la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial și apoi demolată, în 1949, la ordinul forțelor sovietice.

Buncărul este însă încă vizibil pe un teren viran din capitala Germaniei. Senatorul pentru locuințe al Berlinului, Christian Gaebler, membru al SPD, consideră că structura ar trebui demolată.

"Nu vom bloca dezvoltarea unor noi locuințe doar pentru a păstra un buncăr care ar putea deveni chiar un loc de pelerinaj", a declarat acesta pentru publicația BZ.

Alții susțin însă că buncărul ar trebui conservat. Dietmar Arnold, președintele Asociației Berliner Unterwelten, care se ocupă de istoria subterană a orașului, a declarat pentru BBC că demolarea buncărului ar fi "o nebunie totală". "Este un loc al făptașilor", a spus el. "A fost centrul de putere al Germaniei naziste, Noua Cancelarie a Reichului a lui Hitler, iar acestea sunt ultimele rămășițe."

Arnold spune că ar vrea să colaboreze cu Muzeul Holocaustului pentru transformarea locului într-un muzeu și spațiu memorial, cu o expoziție despre sfârșitul războiului. "Atât de multă istorie a fost distrusă aici, în Germania, atât istorie comunistă, cât și istorie nazistă. Nu putem continua așa", a spus el.

Arnold a intrat ultima dată în buncăr în 2007 și susține că structura se afla atunci într-o stare foarte bună. El a precizat că nu este vorba despre celebrul Führerbunker, locul în care Hitler și Eva Braun s-au sinucis și care se află la aproximativ 120 de metri mai la nord. Acest buncăr era folosit de persoanele care lucrau în Cancelaria Reichului. La finalul războiului, în interior a fost amenajat un spital.

Potrivit lui Arnold, aproximativ 1.200 de metri pătrați din complexul subteran au rămas intacți. Pereții și tavanul au fiecare o grosime de 1,7 metri. El consideră că s-ar putea construi chiar deasupra buncărului, fără ca întreaga structură să fie demolată.

Anul trecut, Consiliul Monumentelor din landul Berlin a criticat planurile de demolare, afirmând că buncărul are "o valoare istorică semnificativă". "Noua Cancelarie a Reichului a fost centrul de planificare și punctul de plecare al celui de-Al Doilea Război Mondial și simbolizează, de asemenea, sfârșitul catastrofal al regimului nazist", a transmis consiliul.

Instituția a precizat că, având în vedere posibila importanță a structurii ca monument istoric, starea sa de conservare și includerea pe lista clădirilor protejate ar trebui evaluate de Oficiul de Stat pentru Conservarea Monumentelor Istorice.