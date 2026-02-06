"Banii nu pot cumpăra fericirea". O postare a lui Musk s-a viralizat și a dus la reacții în lanț

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a afirmat joi într-un mesaj laconic distribuit pe X, că "banii nu pot cumpăra fericirea". FOTO: Hepta

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a afirmat joi într-un mesaj laconic distribuit pe X, că "banii nu pot cumpăra fericirea", iar postarea a ajuns la peste 90 de milioane de utilizatori ai rețelei sociale.

"Cine a spus că 'banii nu pot cumpăra fericirea' ştia cu adevărat despre ce vorbea", a scris Musk pe reţeaua socială X, pe care a cumpărat-o cu 44 de miliarde de dolari în 2022.

Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about ? — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

Averea lui îi permite să îşi continue visul de a coloniza planeta Marte şi de a-l susţine pe preşedintele american Donald Trump Mesajul său, însoţit de un emoji cu o expresie dezamăgită, înregistrase până vineri peste 90 de milioane de vizualizări.



Comentariile afişate sub acel mesaj variau de la simpatie la batjocură, unii dintre internauţi sfătuindu-l pe Elon Musk să se orienteze către religie sau cîătre filantropie.



Averea lui Elon Musk este estimată la 668 de miliarde de dolari. La sfârşitul anului 2025, acţionarii Tesla, o companie condusă tot de el, au votat în favoarea unui plan de remunerare masiv, de 1.000 de miliarde de dolari, consolidându-i poziţia de lider.



El a fondat compania de maşini electrice Tesla, start-upul de inteligenţă artificială xAI şi deja celebra SpaceX, o companie specializată în domeniul spaţial.