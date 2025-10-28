Britanicii care ascund în bagaje brânză și salam din UE riscă amenzi de mii de lire

Guvernul britanic a interzis introducerea în țară, pentru consum personal, a tuturor produselor lactate și a unei game variate de produse din carne provenite din Uniunea Europeană. FOTO: Profimedia Images

Relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană se află, probabil, la cel mai bun nivel de la referendumul pentru Brexit din 2016. Totuși, o nouă dispută a izbucnit, de această dată din cauza unei interdicții privind brânzeturile și carnea aduse de britanici la întoarcerea de pe continent, scrie CNBC.

În luna aprilie, guvernul britanic a interzis introducerea în țară, pentru consum personal, a tuturor produselor lactate și a unei game variate de produse din carne provenite din Uniunea Europeană. Autoritățile au justificat măsura prin nevoia de a preveni o posibilă răspândire a febrei aftoase printre animalele de fermă din Regatul Unit, după ce în Europa fuseseră confirmate mai multe focare la începutul anului.

Turiștii britanici care călătoresc în Europa au fost avertizați să nu aducă acasă alimente precum brânză, chorizo, jambon Serrano sau sandvișuri care conțin produse interzise, chiar dacă acestea sunt sigilate sau cumpărate din magazine duty-free din aeroporturi. Interdicția se extinde și la prăjituri, biscuiți și ciocolată care conțin cantități mari de produse lactate neprocesate sau frișcă proaspătă.

Cei prinși cu produse interzise trebuie să le predea la frontieră, unde vor fi confiscate și distruse. Persoanele care nu respectă regula riscă o amendă de până la 5.000 de lire sterline, potrivit guvernului britanic.

Interdicția nu se aplică importurilor comerciale de alimente, întrucât acestea sunt supuse unor controale sanitare stricte, precum tratamente termice și certificate veterinare, a precizat executivul britanic.

Magazinele de brânzeturi din Paris, în special cele din zona gării Gare du Nord, de unde pleacă trenurile Eurostar spre Londra, spun că măsura le-a afectat semnificativ vânzările către clienții britanici.

„Turiștii sunt foarte importanți, mai ales cei englezi”, a declarat pentru CNBC Alexandre Vilaca, fondator și manager al magazinului Fromagerie Ferdinand. „Când am deschis acum opt ani, am ales acest cartier tocmai pentru vizitatorii internaționali.” „În ultimii ani, clienții britanici erau foarte importanți. Vidam brânzeturile pentru ca ei să le poată transporta ușor în Marea Britanie, și mulți deveniseră clienți fideli, oprindu-se mereu la noi pentru a duce acasă cadouri pentru familie și prieteni. Dar acum câteva luni, ne-au spus că nu mai au voie să aducă brânză peste graniță. Iar acest lucru a avut un impact uriaș asupra vânzărilor către clienții din Regatul Unit.”

Vilaca consideră interdicția „lipsită de sens”, subliniind că autoritățile franceze aplică reguli sanitare extrem de stricte și că producătorii și distribuitorii de brânzeturi sunt verificați constant. „Suntem mândri când turiștii duc acasă un pic din Franța, poate un vin, o brânză. Așa că nu înțelegem această decizie. Este o veste proastă și din punct de vedere economic, nu e deloc bine.”

De ce a fost introdusă interdicția

Astfel de interdicții temporare privind produsele alimentare de origine animală nu sunt o noutate. După Brexit, Uniunea Europeană a introdus o interdicție permanentă cu privire la aducerea în blocul comunitar, pentru consum personal, a produselor din carne și lapte provenite din Marea Britanie, din aceleași motive legate de prevenirea răspândirii bolilor.

Febra aftoasă reprezintă o amenințare serioasă deoarece se poate răspândi rapid prin intermediul comerțului agricol. Boala nu afectează oamenii, dar este extrem de contagioasă pentru bovine, ovine și porcine, provocând pierderi masive.

La începutul acestui an, focare au fost confirmate în Germania, Ungaria și Slovacia, dar au fost rapid izolate datorită măsurilor stricte luate de autorități, care au inclus sacrificarea animalelor afectate și instituirea zonelor de protecție și supraveghere. Germania a fost declarată liberă de boală în aprilie, iar Ungaria și Slovacia nu au mai raportat cazuri noi de atunci.

Într-un raport publicat în iulie, Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra) a notat că, deși focarele europene de febră aftoasă au fost îngrijorătoare, situația este acum sub control. Totuși, riscul ca boala să fie introdusă în Marea Britanie este considerat „scăzut, dar posibil”, iar virusul poate rămâne nedetectat luni de zile.

„La începutul acestui an, am acționat imediat pentru a interzice importurile personale de carne și lactate din Europa, după o serie de cazuri de febră aftoasă”, a declarat un purtător de cuvânt al Defra pentru CNBC. „Investim, de asemenea, 1 miliard de lire (1,3 miliarde de dolari) într-un nou Centru Național de Biosecuritate, pentru a ne proteja fermierii, lanțul alimentar și economia.” „Vom face tot ce este necesar pentru a ne proteja fermierii de bolile animale”, a adăugat acesta.

Totuși, după aproape șase luni de la introducerea măsurii, tot mai multe voci se întreabă dacă restricțiile mai sunt justificate. Defra a precizat că interdicția este în continuare revizuită constant și va fi menținută „atâta timp cât importurile personale ale produselor vizate continuă să reprezinte un risc de biosecuritate pentru Marea Britanie.”

Atât Marea Britanie, cât și Uniunea Europeană au învățat dureros ce înseamnă o epidemie de febră aftoasă.

Criza din 2001, izbucnită în Marea Britanie și extinsă ulterior în Europa, a devastat sectorul agricol britanic: peste șase milioane de animale au fost sacrificate, iar costurile totale pentru stat și pentru sectorul privat s-au ridicat la aproximativ 8 miliarde de lire sterline. În Uniunea Europeană, patru milioane de animale au fost ucise, iar pierderile s-au ridicat la circa 2,7 miliarde de euro, incluzând despăgubiri și măsuri de eradicare.

Ultimul focar din Marea Britanie, în 2007, a afectat doar opt ferme, dar a costat aproximativ 147 de milioane de lire, din cauza restricțiilor impuse asupra mișcării animalelor.