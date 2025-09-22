Bulgaria interzice timp de șapte luni mașinile vechi în centrul orașului Plovdiv

1 minut de citit Publicat la 19:39 22 Sep 2025 Modificat la 19:39 22 Sep 2025

Municipalitatea plănuiește, de asemenea, să propună un program de îmbunătățire a calității aerului și reducere a emisiilor de particule nocive. Foto: Getty Images

Mașinile vechi vor fi interzise în centrul orașului Plovdiv timp de șapte luni, începând cu data de 1 octombrie 2025 până în 30 aprilie 2026. Motivul: municipalitatea a adoptat o Ordonanță care stabilește zone de emisii reduse în oraș pentru a combate poluarea, relatează agenția Novinite.

Plovdiv este al doilea oraș ca mărime din Bulgaria, după Sofia. Supranumit „orașul celor șapte coline”, în 2019 a fost Capitala Culturală Europeană și este considerat cel mai vechi oraș locuit constant în întreaga Europa, cu dovezi ale așezărilor umane datând din mileniul al VI-lea î.Hr.

Plovdiv se află la 150 de kilometri de Sofia și la aproximativ 320 de kilometri de Ruse. Centrul orașului, situat pe trei dealuri, este un punct de atracție pentru turiști cu străzile sale înguste, pietruite, case colorate și repere istorice.

Ordonanța prevede că în Centrul orașului și un perimetru înconjurător mașinile clasificate în grupele de mediu 1, 2 şi 3 nu au voie să circule pe parcursul perioadei de şapte luni.

Municipalitatea plănuiește, de asemenea, să propună un program de îmbunătățire a calității aerului și reducere a emisiilor de particule.

În plus, Consiliul Local a votat alocarea a 300.000 de leva (150.000 de euro) în bugetul municipal pe 2026 pentru a pregăti o evaluare fitosanitară a vegetaţiei arboricole a oraşului în toate districtele. Primarul Kostadin Dimitrov a subliniat importanţa acestei măsuri, menţionând necesitatea unei evaluări amănunţite a infrastructurii verzi a oraşului Plovdiv.