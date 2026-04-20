Burkina Faso își extinde controlul. După aur, va naționaliza Sofitex, gigantul producător de bumbac evaluat la 607 milioane de dolari. FOTO: Hepta

Burkina Faso își extinde strategia de control de stat din sectorul minier către agricultură, după ce autoritățile au decis să naționalizeze complet Sofitex, compania de stat dominantă din industria bumbacului din țară. Decizia, aprobată de Consiliul de Miniștri la 16 aprilie 2026, prevede ca statul să răscumpere toate participațiile private rămase și să devină unicul proprietar al Sofitex, scrie Business Insider.

Oficialii au prezentat această măsură ca fiind una de interes public, în linie cu o schimbare mai amplă de politică ce urmărește creșterea participării statului în sectoarele-cheie generatoare de venituri.

O evaluare din 2025, invocată de guvern, plasează valoarea totală a Sofitex la 338,14 miliarde de franci CFA, adică aproximativ 607 milioane de dolari, în timp ce participația privată este evaluată la puțin peste 75 de miliarde de franci CFA pentru 976.400 de acțiuni.

Creșterea datoriei companiei a fost un factor esențial în spatele deciziei de răscumpărare, alături de îngrijorările legate de scăderea productivității și de ineficiențele operaționale.

Strategia de control de stat se extinde dincolo de aur

Preluarea Sofitex reflectă pașii făcuți anterior de Burkina Faso pentru a-și consolida controlul asupra sectorului minier, în special asupra aurului, care generează peste 70% din veniturile din export ale țării.

În ultimii ani, guvernul a revizuit codurile miniere, a majorat participația statului în noile proiecte și a adoptat o poziție mai fermă în negocierile cu operatorii străini, ca parte a unui efort mai amplu de a capta o parte mai mare din valoarea resurselor strategice.

Această orientare este vizibilă și în negocierile care au loc cu West African Resources Limited, unde Burkina Faso a indicat că intenționează să își majoreze semnificativ participația în mina de aur Kiaka la 40%, de la 15% în prezent.

Propunerea vine după semnalele transmise încă din august 2025, când autoritățile au arătat că vor să își crească participația până la 50%, după ce anterior și-au majorat gratuit deținerea de la 10% la 15%.

Mișcarea are loc în contextul în care compania minieră listată în Australia anticipează o creștere puternică a producției din operațiunile sale din Africa de Vest, ceea ce subliniază influența tot mai mare a guvernului asupra activelor miniere de mare valoare.

Împreună, aceste evoluții evidențiază o direcție politică coerentă: extinderea proprietății și influenței statului atât în minerit, cât și în agricultură, așa cum se vede în naționalizarea Sofitex, pentru a întări controlul asupra sectoarelor generatoare de venituri și pentru a asigura o parte mai mare din câștigurile economice naționale.

Această abordare reflectă o tendință mai largă întâlnită în economiile africane bogate în resurse.

În Mali, autoritățile de tranziție au majorat participația statului în proiectele miniere printr-un cod minier revizuit în 2023, care permite dețineri de până la 30% în proiectele strategice.

În mod similar, Guineea a cerut o participare mai mare a statului în proiectele de exploatare a bauxitei și minereului de fier, în timp ce Tanzania și-a majorat anterior participațiile guvernamentale în minele de aur și a renegociat contracte pentru a obține o parte mai mare din venituri.

Sectorul bumbacului, sub presiune

Reorientarea Burkina Faso către agricultură are loc într-un moment în care producția de bumbac este în declin. Producția din sezonul 2024/2025 a scăzut la 292.660 de tone metrice, marcând un recul de 24% și al treilea an consecutiv de scădere după sezonul 2021/2022.

Autoritățile vizează o revenire la 550.000 de tone metrice, iar Sofitex, responsabilă pentru aproximativ 80% din producția națională, se află în centrul acestui efort. Înainte de naționalizarea completă, Sofitex funcționa ca o companie de bumbac cu acționariat mixt în Burkina Faso, unde statul deținea deja pachetul majoritar de control, iar investitorii privați aveau o participație minoritară evaluată la aproximativ 75 de miliarde de franci CFA.

Creșterea datoriilor, scăderea producției și ineficiențele operaționale au determinat guvernul, care și-a majorat în paralel participațiile și în sectoare strategice precum mineritul, prin creșterea cotei în proiectele aurifere, să aprobe naționalizarea totală la 16 aprilie 2026, pe baza unei evaluări din 2025 care a stabilit valoarea companiei la 338,14 miliarde de franci CFA.

Măsura are ca scop stabilizarea unui sector care asigură aproximativ 80% din producția de bumbac a țării, după ce producția a scăzut cu aproximativ 24-26%, la sub 300.000 de tone metrice, în sezonul 2024/2025.

Oficialii spun că proprietatea integrală a statului va permite o disciplină financiară mai strictă, o guvernanță îmbunătățită și o restructurare a operațiunilor pentru creșterea eficienței.

Naționalizarea Sofitex transmite o direcție politică clară, consolidarea controlului statului atât în sectoarele extractive, cât și în cele agricole, în timp ce Burkina Faso încearcă să obțină o parte mai mare din valoarea industriilor sale de bază și să își reducă vulnerabilitatea la șocurile externe.