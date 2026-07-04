Ce au reușit să facă patru copii care se jucau într-o parcare unui Ferrari: ”Pagube de 12.000 de euro”

Părinții copiilor s-au oferit să plătească 600 de euro. Foto: Profimedia

Patru copii au provocat pagube serioase unui Ferrari parcat într-o parcare din provincia Yunnan, China, după ce s-au urcat pe mașină și s-au jucat pe ea ca într-un loc de joacă. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere, potrivit Newsflare.

În imagini se vede cum doi dintre băieți se apropie de automobil având asupra lor o prăjină lungă de bambus. Aceștia o așază pe plafonul mașinii, timp în care ceilalți doi se urcă pe vehicul. La un moment dat, unul dintre copii târăște prăjina peste caroserie, zgâriind suprafața.

Câteva clipe mai târziu, toți cei patru se urcă pe partea din spate a Ferrari-ului, se așază pe lunetă, apoi sar jos și pleacă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Mașina a costat 430.000 de euro

Proprietarul, identificat doar cu numele de familie Zhang, a cumpărat mașina în 2020 pentru 3,6 milioane de yuani (aproximativ 430.000 de euro). După ce s-a întors dintr-o deplasare, acesta a observat zgârieturi pe plafon, capotă, aripi, geamuri și stopuri, precum și fisuri în bara de protecție.

Bărbatul a anunțat poliția, iar autoritățile au organizat mai multe întâlniri de mediere între cele două părți.

Potrivit presei locale, părinții copiilor s-au oferit să plătească doar 5.000 de yuani (aproximativ 600 de euro), în timp ce un service autorizat Ferrari a estimat costul reparațiilor la 100.000 de yuani (aproximativ 12.000 de euro).

Aceștia au susținut că nu pot stabili cu certitudine care dintre zgârieturi au fost provocate de copii și care existau deja, motiv pentru care au refuzat să achite întreaga sumă.

Zhang intenționează să își recupereze banii în instanță

Proprietarul spune însă că automobilul era în stare foarte bună înainte de incident.

„Sunt și eu tată și înțeleg că cei mici pot face năzbâtii. Tocmai de aceea am ales să nu duc mașina la reprezentanța Ferrari și am reparat-o într-un atelier auto din apropiere, unde am plătit 29.360 de yuani (aproximativ 3.500 de euro)”, a declarat acesta.

Nemulțumit de despăgubirea oferită, Zhang intenționează acum să își recupereze în instanță banii cheltuiți pentru reparații.

„Niciunul dintre părinți nu și-a adus copiii să își ceară scuze. Au venit la secția de poliție doar după ce au fost chemați. Eu vreau doar să îmi recuperez costurile reparației. Dacă nu vom ajunge la o înțelegere, voi deschide un proces”, a spus proprietarul mașinii.