​Ce este Kratom, noul drog care se răspândește în SUA și amenință şi Europa

Mitragyna speciosa, o plantă originară din Asia, care face parte din medicina tradițională a fermierilor din Asia de Sud-Est, dar este folosit ca drog în Statele Unite ale Americii. Sursa foto: Profimedia

În Statele Unite ale Americii ia amploare Kratom, noul drog natural, care nu este un opioid sintetic și nu se încadrează în aceleași categorii, dar cele mai recente date indică faptul că impactul său asupra sănătății este semnificativ şi că poate provoca efecte negative la nivel fizic.

Este vorba despre Mitragyna speciosa, o plantă originară din Asia, care face parte din medicina tradițională a fermierilor din Asia de Sud-Est, în special în țări precum Thailanda, Indonezia și Malaezia, care o folosesc pentru ameliorarea oboselii și ca stimulent. Cu toate acestea, poate duce la consecințe foarte grave: una din șase persoane care au consumat-o a necesitat spitalizare, relatează La Repubblica.

„Este un stimulent”, a declarat Carlo Alessandro Locatelli, toxicolog clinician și director al Centrului de Control al Otrăvurilor (CAV) - Centrul Național de Informații Toxicologice din cadrul Institutelor Științifice Clinice Maugeri IRCCS din Pavia, Italia. „Dar, inevitabil, duce apoi la o fază depresivă și chiar la efecte secundare grave, inclusiv afectarea neuronilor.”

Creșterea numărului de cazuri în SUA

Cel mai recent raport despre kratom indică o creștere de 1.200% a consumului între 2015 și 2025, de la 258 la 3.400 de cazuri. Cu toate acestea, un studiu evidențiase deja o explozie a fenomenului. Cercetarea, publicată în revista Addiction, indică o creștere de 6.500% a consumului substanței în 13 ani.

Deși substanța era practic necunoscută în 2010, centrele de control al otrăvurilor înregistrând doar 19 cazuri, aceasta a devenit larg cunoscută şi folosită în timp: până în 2023, numărul crescuse deja la 1.242. În același timp, episoadele cu evoluție severă, potențial fatală sau capabile să lase o invaliditate semnificativă, ajunseseră la 158, în timp ce anterior nu existaseră raportări. Prin urmare, cercetătorii vorbesc despre o „escaladare amețitoare” și, prin urmare, foarte periculoasă.

În SUA, a explicat Ryan Feldman , autorul principal al studiului și profesor la Colegiul Medical din Wisconsin, „kratomul nu este inclus în lista substanțelor controlate în temeiul Legii substanțelor controlate și nici nu este aprobat pentru uz medical de către FDA”. Acest lucru lasă statelor individuale o marjă de manevră amplă: unele au introdus restricții, altele nu reglementează deloc substanța. Conform studiului, statele cu interdicții sau reglementări mai stricte au înregistrat rate mai mici de expunere, rezultate grave și utilizare în domeniul sănătății decât cele cu reglementări mai permisive sau inexistente.

Kratom câștigă teren și în Eruopa

Kratom este pe cale să devină un motiv de îngrijorare nu doar în Statele Unite, ci și în Europa, în special în Italia. Toxicologul Carlo Alessandro Locatelli a mai precizat: „Este ușor de găsit online și ieftin, iar aceasta este problema. În Italia, este vândut și confiscat mai mult sau mai rar, în funcție de fluctuațiile unei piețe pe care nu o putem înțelege încă pe deplin. Ar trebui să ne îngrijorăm? Teoretic, ar fi bine să ținem cont de această problemă, care ar putea afecta cu siguranță și Europa. Pentru că schimbă modul în care interacționăm cu piețele: în societatea interconectată de astăzi, nu mai există spații închise, iar o substanță poate ajunge oriunde, merge oriunde și merge oriunde.”

Ce conține şi care sunt efectele

Kratomul conține peste 20 de alcaloizi diferiți. Dintre aceștia, trei sau patru au un efect anume, în special Mitragyna speciosa. Trebuie menționat, totuși, că Mitragyna pură în sine produce efecte ușor diferite față de Kratom. Aceasta înseamnă că nu toate ingredientele din circulație sunt aceleași: chiar și ingredientele active pot varia în cantitate în funcție de locul în care sunt cultivate. Acestea fiind spuse, unii dintre alcaloizii din Kratom îl pot face să semene cu unele droguri psihedelice, precum și cu opioidele. Prin urmare, potrivit cercetătorilor, este important să se investigheze în continuare efectele compușilor activi ai Kratomului, în special mitragininei și 7-hidroximitragininei, care acționează asupra creierului.

„În ceea ce privește efectele pe care acest drog le provoacă asupra organismului”, a precizat Locatelli, „s-au observat tahicardie, durere, greață, tulburări gastrointestinale, insomnie, hipertensiune arterială și simptome psihologice precum anxietate și iritabilitate”.

Substanțele incluse în tabelul substanţelor interzise

Între timp, în Italia, Ministerul Sănătății, care deja includea Kratom (plantă și extracte) în Tabelul I din Legea consolidată privind stupefiantele și substanțele psihotrope, a actualizat textul, prevăzând includerea în același tabel a noilor molecule psihoactive identificate pentru prima dată în Europa în 2024 și 2025, raportate de Sistemul european de avertizare timpurie și transmise autorităților italiene competente.

Aceste cinci substanțe sunt clasificate ca având un potențial foarte ridicat de abuz și dependență: Cumil-Pminaca, un canabinoid sintetic, cunoscut și sub numele de SGT-313, despre care se crede că acționează ca agonist al receptorilor canabinoizi; Tilmetamina, o substanță aparținând clasei arilciclohexilaminelor, înrudită structural cu ketamina, deja inclusă în Lista I; 4F-Admb-Binaca, 4F-Mdmb-Pinaca și Madmb-4en-Pinaca, trei canabinoizi sintetici aparținând familiei analogilor de indazol-3-carboxamidă.

Măsura adoptată de minister se înscrie într-un context european tot mai alarmant cu privire la proliferarea așa-numitelor NPS (Substanțe Psihoactive Noi). Acest lucru se datorează faptului că laboratoare clandestine au dezvoltat noi molecule cu scopul de a eluda reglementările actuale prin modificarea ușoară a structurii chimice a substanțelor care sunt deja interzise.