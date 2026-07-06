Ce sunt, de fapt, misterioasele „bile spațiale” apărute pe plajele din Australia

Există suspiciuni că obiectele ar conține substanțe periculoase. Foto: Queensland Fire Department

Agenția Spațială Australiană a anunțat că cele șase așa-numite „bile spațiale” găsite în nordul statului Queensland provin, cel mai probabil, de la un „corp de rachetă străin” care a reintrat recent în atmosferă după ce se aflase pe orbită, scrie The Guardian.

Cele șase obiecte misterioase au fost găsite de localnici, aduse la mal în zona Forrest Beach, la nord de Townsville, vineri, sâmbătă și duminică, existând suspiciunea că ar conține substanțe chimice periculoase.

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Un expert a declarat că obiectele sunt, cel mai probabil, „bile spațiale” – recipiente sub presiune care conțin combustibil, unul dintre cele mai comune tipuri de resturi spațiale care cad pe Pământ după lansarea unei rachete.

Poliția și pompierii au examinat resturile și au instituit, în weekend, zone de excludere de 50 de metri în jurul obiectelor.

Agenția spațială a precizat că obiectele recuperate „par a fi recipiente sub presiune provenite de la un vehicul de lansare spațială”.

Un comunicat transmis de agenție arată că „agenția a identificat sursa probabilă. Locația și caracteristicile obiectelor sunt compatibile cu resturi provenite de la un corp de rachetă străin care a reintrat recent în atmosferă, venind de pe orbită”.

Agenția a mai precizat că „menține în continuare legătura cu autoritățile internaționale, pentru a confirma oficial vehiculul de lansare și statul care l-a lansat”.

The Guardian a solicitat informații suplimentare pe acest subiect.

Conf. univ. dr. Alice Gorman, arheolog spațial și expertă în resturi spațiale la Universitatea Flinders, a explicat că resturile spațiale care cad înapoi pe Pământ pot fi reglementate de Tratatul ONU privind spațiul cosmic din 1967, la care Australia este semnatară.

„Este cel mai larg acceptat tratat spațial, potrivit căruia statul care a lansat obiectul își păstrează dreptul de proprietate asupra materialului de lansare. Practic, țara care le-a lansat rămâne proprietara acelor recipiente sub presiune”, a explicat ea. „Australia trebuie apoi să intre în negocieri cu statul care a făcut lansarea. Statul respectiv este cel care decide dacă vrea sau nu obiectele înapoi”.

Ea a amintit că, atunci când o parte dintr-o veche rachetă indiană a fost adusă la mal în Australia de Vest, în 2023, guvernul indian nu a solicitat recuperarea materialului.

Gorman a explicat că un recipient sub presiune este folosit pentru a stoca combustibil, înainte ca acesta să fie împins către motorul propriu-zis al rachetei. Recipientele sunt fabricate dintr-un aliaj de titan și pot rezista la temperaturi foarte ridicate.

Faptul că au supraviețuit reintrării în atmosferă nu indică neapărat că ceva ar fi mers prost la lansarea rachetei, a precizat ea.

„O parte din responsabilitatea Australiei este să negocieze returnarea acestor «bile spațiale», dacă asta își dorește statul care a făcut lansarea. Un stat care a lansat racheta ar putea dori resturile înapoi pentru a analiza dacă ceva nu a funcționat corect, dar dacă este vorba despre un corp de rachetă standard și nimic nu a mers prost, probabil că [statul respectiv] nici nu ar avea nevoie să le analizeze”, adaugă aceasta.

Când prima stație spațială a NASA, Skylab, s-a prăbușit pe Pământ, deasupra Australiei de Vest, în 1979 – provocând bubuituri sonice auzite la sol în timpul reintrării în atmosferă – rezervoarele de combustibil au supraviețuit, de asemenea, reintrării.

Agenția spațială a precizat că autoritățile din Queensland au stabilit că obiectele nu prezintă pericol, dar a avertizat că „este posibil să fie găsite și alte resturi”.

„Nu atingeți, nu mutați și nu recuperați niciodată resturi spațiale suspecte; considerați-le periculoase până quando primiți alte indicații. Îndepărtați-vă și contactați serviciile de urgență”, a transmis agenția.

Gorman a spus că o singură persoană a fost lovită de resturi spațiale căzute pe Pământ. Lottie Williams nu a fost rănită, în 1997, când a fost lovită la umăr de o bucată de fibră de sticlă în timp ce se plimba printr-un parc din Tulsa. Obiectul provenea de la o rachetă americană Delta II.