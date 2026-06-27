Cel mai înalt baraj din lume începe să producă energie electrică în sud-vestul Chinei

Barajul a doborât recordurile deținute până acum de hidrocentrale Jinping-I și Lianghekou / sursă foto: X

Hidrocentrala Shuangjiangkou, din provincia chineză Sichuan, a început să producă energie după ce primul său generator a fost conectat la rețeaua electrică. Proiectul include cel mai înalt baraj din lume, cu o înălțime de 315 metri.

Potrivit specialiștilor, barajul a doborât recordurile deținute până acum de hidrocentrale Jinping-I și Lianghekou, fiind considerat un progres important în construcția barajelor din pământ și rocă de peste 300 de metri înălțime, potrivit Global Times.

Mai mult decât atât, are un volum total de umplere de peste 46 de milioane de metri cubi.

World-class hydropower station in SW China starts operation https://t.co/yfeV4zq4Sl — China Science (@ChinaScience) June 27, 2026

Centrala Hidroelectrică Shuangjiangkou include un rezervor de reglare major pe cursul superior al râului Dadu. Cu o capacitate instalată de 2 milioane de kilowați, este proiectată să genereze aproximativ 7,7 miliarde de kilowați-oră de energie electrică anual, în medie.

Studiile pentru valorificarea potențialului hidroenergetic al zonei au început încă din 1950

Pentru construirea barajului au fost folosiți peste 46 de milioane de metri cubi de pământ și rocă. Inginerii spun că, dacă acest material ar fi așezat sub forma unui zid de un metru înălțime și un metru lățime, acesta ar putea înconjura întreaga planetă pe la Ecuator.

Proiectul a fost realizat de compania POWERCHINA Chengdu Engineering Corporation, care a început studiile pentru valorificarea potențialului hidroenergetic al zonei încă din anul 1950.

De atunci și până în prezent, planurile pentru hidrocentrală au fost modificate de mai multe ori. În 2003, proiectul a fost abandonat din cauza pierderilor excesive cauzate de inundații.

După studii ample, POWERCHINA Chengdu a mutat amplasamentul barajului în amonte, la confluența râului Zumuzu cu râul Chuosijia, unde proiectul a fost numit ulterior Shuangjiangkou.

După compararea mai multor opțiuni, proiectul a fost finalizat cu un nivel normal de stocare a apei de 2.500 de metri și o înălțime maximă a barajului de 315 metri.

Proiectul a dezvoltat, de asemenea, primul sistem inteligent de producție din lume pentru materialele pentru miezul pereților barajului, permițând un control inteligent pe întregul lanț.

Pe lângă faptul că este cel mai înalt baraj din lume, Shuangjiangkou se remarcă și prin mai multe realizări inginerești care au stabilit recorduri.

Printre acestea se numără o centrală electrică subterană cu cea mai mare tensiune in situ dintre proiectele de acest tip finalizate în China, primul sistem din țară de transport și amestecare pe distanțe ultra-lungi pentru materialele de umplere a barajului, cel mai mare elevator hidraulic din lume din punctul de vedere al capacității, precum și tunelul de evacuare cu cea mai mare secțiune din lume într-un proiect hidroenergetic.

Centrala hidroelectrică are, de asemenea, o variație a căderii de apă a unității generatoare de 80 de metri și o cădere maximă de descărcare în caz de viitură de 250 de metri, ambele la niveluri de vârf la nivel mondial.