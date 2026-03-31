​Cel mai mic teatru din lume se află în Italia şi a fost organizat într-un fost chioşc de ziare

1 minut de citit Publicat la 14:13 31 Mar 2026 Modificat la 14:40 31 Mar 2026

Un chioșc de ziare închis și abandonat timp de 6 ani a devenit cel mai mic teatru din lume în localitatea San Severo, din provincia Foggia, Italia.

Ceea ce a fost odată un chioșc de ziare istoric și-a redeschis porțile între 27 și 29 martie, transformându-se în cel mai mic teatru din lume, relatează Foggiatoday.

Inițiativa, născută din viziunea companiei Foyer '97 și concepută de Francesco Gravino, a sărbătorit Ziua Mondială a Teatrului printr-un experiment de regenerare artistică și urbană, care a avut multe ecouri în opinia publică italiană.

Formatul este simplu: un spațiu minuscul, aproape secret, capabil să găzduiască doar șase spectatori simultan. În interior, distanța dintre actor și public dispare. Nu există scene ridicate sau culise ample, ci doar „șase priviri și șase respirații” care se întâlnesc la unison.

Spectacolele, fiecare cu o durată de 15 minute, s-au desfășurat într-un ritm rapid timp de trei zile. Micro-scena a fost inaugurată de Salvatore Lucatota cu o serie de monologuri intense și frânturi de viață care au mișcat un public restrâns, dar extrem de emoționat.

„Suntem făcuţi din acelaşi material din care se construiesc visele”, au șoptit spectatorii la ieșirea din micul chioșc de ziare. Publicul a răspuns cu un entuziasm copleșitor, susținând iniţiativa prin donații gratuite.

Cortina a căzut peste această primă fază cu un succes de răsunet, așa cum au declarat organizatorii, dar călătoria pare să fi început abia acum. Deși prima experiență s-a încheiat pe 29 martie, proiectul va continua.