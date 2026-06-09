Cel mai puternic cutremur din ultimii 150 de ani a lovit Cuba. Seismul s-a resimțit până în Florida

Un seismograf înregistrează activitatea seismică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs luni în largul coastei de nord-vest a Cubei, fiind cel mai puternic seism înregistrat în zonă în aproape 150 de ani, potrivit specialiștilor americani, transmite Reuters.

Conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 26 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat la circa 104 kilometri vest-nord-vest de localitatea Mantua, din Cuba.

Seismul a fost resimțit pe o arie extinsă, inclusiv în vestul Cubei, în peninsula Yucatan din Mexic și în mai multe zone din Florida. În orașele turistice mexicane Cancun, Playa del Carmen și Tulum, locuitorii și angajații unor clădiri au fost evacuați preventiv după producerea cutremurului.

Autoritățile din statele mexicane Yucatan și Quintana Roo au activat protocoalele de urgență, însă nu au fost raportate pagube sau victime.

Nici în Cuba și nici în Florida nu au fost semnalate până în prezent distrugeri importante sau persoane rănite. De asemenea, autoritățile americane au precizat că nu există risc de tsunami în urma seismului.

Cutremur neobișnuit pentru această regiune

Potrivit seismologului Paul Earle, de la USGS, cutremurul este neobișnuit pentru această regiune a Caraibelor deoarece s-a produs în interiorul unei plăci tectonice și nu la limita dintre două plăci, unde astfel de fenomene sunt mai frecvente.

Specialistul a precizat că un cutremur de o asemenea intensitate nu a mai fost înregistrat pe o rază de aproximativ 320 de kilometri de epicentrul actual din anul 1880, când un seism cu magnitudinea 6,0 a avut loc în apropiere de San Cristobal, Cuba.

În Florida, numeroși locuitori au relatat că au simțit mișcările seismice, inclusiv în zona Golfului Tampa și în nordul statului. Potrivit meteorologilor, undele seismice au călătorit sute de kilometri până la suprafața terestră, provocând vibrații perceptibile în clădiri și locuințe.

În Cuba, cutremurul a stârnit îngrijorare suplimentară din cauza stării precare a multor clădiri, afectate de ani de dificultăți economice și de întreruperile frecvente ale alimentării cu energie electrică.

„Oamenii au fugit afară, speriați”. Cum au descris martorii cutremurul resimțit în Cuba și Florida

„S-a simțit puternic. Nu am mai simțit niciodată așa ceva”, a relatat Yusmila Hernandez, în vârstă de 44 de ani, din provincia Pinar del Rio, aflată în vestul Cubei. „Oamenii au fugit afară, toți erau speriați. Nici nu pot explica. S-a simțit cum nu s-a mai simțit niciun cutremur aici până acum”, a adăugat femeia.

În Florida, unde seismele sunt rare, mulți locuitori au fost surprinși de mișcarea pământului.

„A fost cu adevărat o nebunie. La început a fost destul de alarmant, pentru că nu știam ce se întâmplă”, a povestit Barbara German, o locuitoare din Ruskin.

„Stăteam pe scaun și acesta a început literalmente să se miște dintr-o parte în alta. Obiectele metalice de pe pereți au început să se lovească între ele și mi-am spus: «Doamne, ce ciudat! Este o clădire din beton»”, a relatat Bobby Shea, din St. Petersburg.

Un alt locuitor din Florida, Michael Birchenough, a spus că inițial nu și-a dat seama că este vorba despre un cutremur.

„Tocmai parcasem mașina și aceasta a început să se legene înainte și înapoi. M-am întrebat: „Este un cutremur? Ce se întâmplă?” Și eu știu cum se simt cutremurele, pentru că am locuit în California.”