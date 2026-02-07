Cele mai mari râuri din lume sunt, de fapt, „în cer”: Benzile uriașe de apă ajung și din SUA până în Antarctica și pot provoca ninsori

Râurile atmosferice pot transporta mai multă apă decât Amazonul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cele mai mari „râuri” de pe planetă nu curg pe uscat, ci se formează în atmosferă. Acestea se numesc râuri atmosferice și sunt benzi înguste, dar foarte lungi, de aer încărcat cu vapori de apă, care transportă cantități uriașe de umezeală pe mii de kilometri. Deși nu sunt râuri în sensul clasic, ele pot muta mai multă apă decât fluviile terestre uriașe ale lumii, precum Amazonul, doar că sub formă de vapori.

Râurile atmosferice iau naștere, de regulă, deasupra oceanelor din zonele tropicale și subtropicale, unde aerul este cald și foarte umed. De acolo, ele sunt „împinse” de curenții atmosferici spre latitudini mai înalte. Unele dintre aceste benzi de vapori pot porni din zona Americii de Nord sau de Sud și pot ajunge, în anumite condiții, până în Antarctica, traversând distanțe uriașe prin atmosferă.

„Râurile din cer” sunt tot mai multe și provoacă mai des fenomene meteo extreme

Când un râu atmosferic ajunge deasupra uscatului sau lovește un lanț muntos ori o masă de aer rece, vaporii de apă se transformă rapid în precipitații. Astfel apar ploi torențiale sau ninsori abundente, uneori într-un timp foarte scurt. În regiunile polare, inclusiv în Antarctica, aceste fenomene pot provoca episoade neobișnuite de ninsoare intensă și chiar creșteri temporare ale temperaturii, influențând stabilitatea gheții.

Deși pot aduce apă vitală pentru unele zone, râurile atmosferice pot provoca și fenomene extreme, precum inundații, alunecări de teren sau ninsori masive. Odată cu schimbările climatice, specialiștii avertizează că aceste „râuri din cer” tind să devină mai frecvente și mai intense, deoarece aerul mai cald poate reține mai multă umezeală.

Râurile atmosferice au ajuns și în atenția publicului larg prin documentarul „Welcome to Earth”, prezentat de Will Smith. Într-unul dintre episoade, fenomenul este explicat pe înțelesul tuturor, fiind descris ca niște adevărate „autostrăzi de apă” din cer, invizibile cu ochiul liber, dar extrem de puternice. Documentarul arată cum aceste râuri din atmosferă pot transporta volume uriașe de vapori de apă pe distanțe continentale și cum, atunci când întâlnesc munți sau mase de aer rece, se transformă în ploi sau ninsori spectaculoase, subliniind rolul lor esențial în echilibrul climatic al planetei.