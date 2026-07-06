Ceva se întâmplă pe Wall Street. Bursele americane au atins noi maxime istorice în ultimele săptămâni, iar asta iscă îngrijorări

Estimările analiștilor pentru profiturile companiilor americane cresc în cel mai rapid ritm de după revenirea economică de la încheierea pandemiei de Covid. FOTO: Getty Images

Estimările analiștilor pentru profiturile companiilor americane cresc în cel mai rapid ritm de după revenirea economică de la încheierea pandemiei de Covid. Acest lucru alimentează temeri că pe piață s-ar putea forma o "bulă a câștigurilor", scrie Financial Times.

Wall Street se așteaptă acum ca profiturile companiilor din indicele S&P 500 să crească cu 25% în următorul an, potrivit datelor Bloomberg. Optimismul este susținut de economia americană, care rămâne rezilientă, și de boomul inteligenței artificiale.

Totuși, înaintea sezonului de raportări financiare pentru al doilea trimestru, unii investitori se tem că aceste estimări cresc prea repede. Ei avertizează că firmele din zona AI ar putea avea costuri mai mari, cererea pentru tehnologie ar putea încetini, iar investițiile uriașe în inteligență artificială s-ar putea transforma mai greu în profituri reale.

Ben Inker, co-director pentru alocarea activelor la GMO, spune că prognozele pentru următorii doi ani cresc "într-un ritm extrem de ridicat", rar întâlnit în afara perioadelor de revenire după o criză. Estimările privind profiturile pentru anul următor au urcat cu aproape 20% în doar șase luni, cel mai mare salt din 2021. "Ceea ce urmează în piață este momentul în care investitorii își vor da seama că aceste prognoze nu se vor îndeplini", a spus el.

Așteptările privind profiturile companiilor de cipuri și ale marilor firme care construiesc infrastructură de cloud și centre de date au crescut puternic datorită cererii mari pentru putere de calcul.

Analiștii Capital Economics au avertizat că piețele legate de inteligența artificială se apropie de un punct în care estimările de profit și planurile mari de investiții devin greu de susținut. O corecție a acestor așteptări ar putea duce la o scădere mai amplă a burselor.

Michel Lerner, șeful platformei de analiză HOLT din cadrul UBS, spune că acțiunile companiilor din "lanțul AI" sunt evaluate ca și cum ar putea menține profituri excepționale mult timp. El avertizează că pe piață se poate forma o "bulă a câștigurilor". Potrivit acestuia, profiturile mari ar putea continua pe termen scurt, dar este foarte puțin probabil ca firmele să mențină mult timp același ritm de creștere și aceeași profitabilitate.

Rezultatele bune ale companiilor au dus bursele americane la noi maxime istorice în ultimele săptămâni. Indicele S&P 500 a crescut cu 20% în ultimele 12 luni, iar Nasdaq Composite cu peste 25%. În trimestrul încheiat în iunie, cei doi indici au avut cea mai bună evoluție trimestrială din ultimii șase ani.

"Suntem în mijlocul celui mai puternic val de revizuiri pozitive ale estimărilor de profit de la superciclul materiilor prime", a spus Arun Sai, strateg senior la Pictet Asset Management. El s-a referit la perioada de la mijlocul anilor 2000, când cererea Chinei a alimentat un boom al resurselor naturale.

Creșterea rapidă a estimărilor de profit ajută, deocamdată, la menținerea evaluărilor bursiere sub control. Cu alte cuvinte, chiar dacă prețurile acțiunilor cresc, ele nu par la fel de scumpe dacă profiturile viitoare estimate cresc și ele.

Acest lucru îi face pe unii investitori să fie mai puțin îngrijorați că piața se află într-o bulă.

Acțiunile americane se tranzacționează la aproximativ 20 de ori profiturile estimate pentru următoarele 12 luni, potrivit Bloomberg. Acest nivel este sub cel atins anul trecut sau în revenirea de după prăbușirea bursieră din 2020 și mult sub nivelurile din perioada bulei dotcom.

Totuși, Sarah Ketterer, directoarea Causeway Capital Management, avertizează că un multiplu mai mic nu înseamnă automat că acțiunile sunt atractive. Dacă profiturile sunt aproape de vârf, atunci ar putea să nu fie un moment bun pentru investiții.

Temerile privind estimările prea optimiste vin pe lângă alte semnale de avertizare din piețe. Printre acestea se numără graba companiilor de a atrage bani prin emisiuni de acțiuni și datorie, inclusiv oferta publică inițială record a SpaceX și o tranzacție foarte mare pe piața obligațiunilor.

Un alt risc pentru profituri este legat de dobânzi. Investitorii se așteaptă acum la cel puțin o majorare de dobândă în SUA până la finalul anului. La începutul anului, piețele mizau, dimpotrivă, pe două sau trei reduceri de dobândă.

Kasper Elmgreen, director de investiții pentru obligațiuni și acțiuni la Nordea Asset Management, spune că marja de siguranță privind profiturile este acum "foarte îngustă". "Întrebarea este cât timp vor mai putea companiile să surprindă pozitiv și dacă încep să apară fisuri, acum că așteptările sunt atât de ridicate", a spus el.