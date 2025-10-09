China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case

China a pus în funcțiune prima centrală solar-termică în deșertul Gobi FOTO: Hepta

China a pus în funcțiune prima centrală solar-termică în deșertul Gobi, un proiect considerat a fi o utilizare mai rentabilă și mai eficientă a tehnologiei, cu potențial de extindere, potrivit South China Morning Post.

Centrala termică, construită de China Three Gorges Corporation, amplasată în regiunea Guazhou, folosește două turnuri pentru a alimenta un singur sistem de turbină.

Aproximativ 27.000 de oglinzi au fost instalate pentru a concentra lumina soarelui pe două turnuri înalte de 200 de metri, poziționate la aproximativ un kilometru distanță unul de celălalt. Procesul produce căldură concentrată, care se stochează la temperaturi de până la 570 de grade Celsius. Căldura stocată este apoi folosită pentru a produce abur care acționează turbinele, permițând generarea de energie și după apusul soarelui sau în condiții de vreme mohorâtă.

Potrivit unui raport care citează postul de televiziune de stat CCTV, configurația cu două turnuri permite turnului estic să capteze lumina soarelui dimineața, în timp ce turnul vestic o face după-amiaza. Aceasta face ca sistemul să fie cu 25% mai eficient comparativ cu un design cu un singur turn.

Cu cele două câmpuri de oglinzi care se suprapun parțial, centrala necesită un număr mai mic de oglinzi, ceea ce reduce semnificativ costurile, oglinzile reprezentând cea mai mare parte a cheltuielilor de construcție.

CCTV a raportat că designul cu două turnuri și posibilitatea unor viitoare sisteme cu mai multe turnuri depășesc limitele de capacitate ale centralelor cu un singur turn și facilitează extinderea producției de energie solar-termică în China.

Centrala solar-termică chineză face parte dintr-un hub energetic curat mai larg, spre deosebire de proiectele anterioare din Europa și Statele Unite, care funcționau ca unități independente. Împreună cu fermele solare și eoliene extinse din regiune, această centrală este proiectată să furnizeze energie electrică pentru aproximativ jumătate de milion de gospodării anual.

Un avantaj al energiei solar-termice față de panourile solare tradiționale este capacitatea de a genera electricitate și după apusul soarelui. Această tehnologie a cunoscut o creștere rapidă în Spania și Statele Unite în urmă cu peste un deceniu, datorită subvențiilor guvernamentale generoase. Cu toate acestea, a decăzut ulterior, pe măsură ce costul panourilor fotovoltaice (PV) a scăzut drastic, cu peste 80%, ceea ce a făcut ca multe proiecte solare termice să întâmpine dificultăți financiare sau riscul falimentului.

Abordarea Chinei a fost diferită. Inițial, s-a concentrat pe construirea unei capacități extinse și ieftine de energie PV și eoliană, în special în provinciile sale vestice însorite și cu vânt, precum Gansu, Xinjiang și Qinghai. Acest fapt a generat o provocare nouă, deoarece aceste surse de energie sunt intermitente și nu pot asigura cererea pe timpul nopții sau în perioadele cu soare sau vânt redus.

Energia solar-termică a apărut astfel ca o tehnologie complementară, nu concurentă cu PV, capabilă să acopere aceste goluri, a spus Wang Zhifeng, cercetător senior la Academia Chineză de Științe.

Wang a menționat că aproape 60% din costul centralei solar-termice provine din sistemele de oglinzi, care trebuie să fie curbate cu precizie, foarte lustruite și capabile să urmărească soarele cu mare acuratețe.

Raportul CCTV a precizat, de asemenea, că China a construit deja 21 de centrale solare termice comerciale cu o capacitate totală de 1,57 milioane de kilowați. Alte 30 de proiecte aflate în construcție sunt așteptate să adauge încă 3,1 milioane de kilowați de capacitate.

La nivel global, cel mai mare complex solar-termic în funcțiune este proiectul Noor Energy 1 din Emiratele Arabe Unite, cu o capacitate de 700 megawați. China a avut, de asemenea, un rol important în dezvoltarea altor proiecte majore, inclusiv complexul Noor din Maroc și Cerro Dominador din Chile, unde energia solar-termică rămâne o componentă esențială a strategiilor naționale de energie curată.