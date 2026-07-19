China pregătește un rival „ucigaș” pentru Tesla Model Y. Xpeng lansează un SUV electric la 35.600 de euro

Compania și-a lansat cel mai accesibil SUV electric, L03, la un preț de pornire de 35.600 de euro, cu aproape 4.500 de euro mai ieftin decât rivalul american, în încercarea de a-l înfrunta pe Elon Musk chiar pe terenul european. sursa foto: Getty

Producătorul chinez Xpeng, susținut de Volkswagen, susține că China este aproape de a construi un vehicul electric „ucigaș”, capabil să detroneze Tesla Model Y – cel mai bine vândut model electric din lume. Compania și-a lansat cel mai accesibil SUV electric, L03, la un preț de pornire de 35.600 de euro, cu aproape 4.500 de euro mai ieftin decât rivalul american, în încercarea de a-l înfrunta pe Elon Musk chiar pe terenul european, scrie Financial Times.

Tesla se află sub o presiune puternică din partea BYD și a altor producători chinezi de vehicule electrice. Cu toate acestea, la șase ani de la lansare, SUV-ul său Model Y rămâne cel mai bine vândut vehicul electric din multe regiuni ale lumii și al doilea cel mai popular din China.

„Cred că nu suntem departe de a învinge Model Y”, a declarat cofondatorul Xpeng, He Xiaopeng, în cadrul unui eveniment de lansare de la München, sugerând că un model rival ar putea veni din partea constructorilor chinezi. „Chiar cred în asta”.

Xpeng este unul dintre start-up-urile chinezești din domeniul vehiculelor electrice cele mai axate pe tehnologie, cu ambiții îndrăznețe de a concura cu nume precum BMW și Mercedes-Benz în segmentul premium al pieței auto europene, prin software-ul său avansat și tehnologia de conducere autonomă.

În ciuda proliferării vehiculelor electrice în China, niciun model electric nu a reușit până acum să bulverseze piața auto globală în felul în care a făcut-o Musk cu Model Y.

Joi, Xpeng și-a prezentat cel mai accesibil SUV electric, L03, care are un preț de pornire de 35.600 de euro și este primul model lansat simultan în China și în Europa. Acesta este un concurent direct al modelului Tesla Model Y, al cărui preț pornește de la 39.990 de euro.

„L03 are potențialul de a fi un model de mare succes din punctul de vedere al volumului de vânzări și, cu siguranță, unul dintre «ucigașii» modelului Model Y, dar nu «ucigașul» propriu-zis”, a declarat Lei Xing, fondatorul firmei chinezești de consultanță AutoXing.

Pe lângă vehiculele sale electrice și modelele cu autonomie extinsă precum L03, Xpeng încearcă să se distingă de ceilalți rivali chinezi și de start-up-urile din domeniu prin mașini zburătoare și prin roboți umanoizi „cei mai asemănători cu oamenii”, pe care intenționează să îi aducă în Europa în viitor.

Constructorii auto din afara Europei, printre care Toyota și Hyundai, au întâmpinat dintotdeauna dificultăți în a pătrunde în segmentul premium al regiunii, dominat de mărcile germane. Însă Håkan Samuelsson, directorul general al Volvo Cars, companie deținută de grupul Geely, a avertizat că ar fi periculos să se presupună că segmentul premium este „ferit” de concurenții chinezi.

„Probabil vor avea multe caracteristici tehnice care îi vor impresiona pe unii clienți din segmentul premium”, a declarat Samuelsson pentru Financial Times. „I-am plasat în aceeași categorie cu BMW, Mercedes și Audi. Pentru noi, Xpeng face probabil parte din acest grup”.

Xpeng poartă discuții cu Volkswagen și cu alți constructori auto pentru a-și asigura a doua unitate de producție din Europa. „Cred că va fi, în principal... undeva în Germania”, a spus He.

Grupul intenționează să lanseze în Europa, începând din 2027, a doua generație a software-ului său Vision-Language-Action (VLA), sub rezerva aprobării autorităților de reglementare. Acesta ar concura direct cu sistemul Full Self-Driving (FSD) al Tesla.

Cipurile de inteligență artificială Turing, proiectate chiar de Xpeng, sunt folosite deja și în noile modele Volkswagen din China. He a adăugat că firma își propune, de asemenea, să acorde licențe pentru software-ul său de conducere inteligentă și altor constructori auto.

Tesla încearcă la rândul său să extindă în Europa aprobarea de reglementare pentru software-ul său parțial autonom FSD, după ce a obținut primul aviz în Țările de Jos, în aprilie. Procesul de reglementare a fost însă mai lent în Europa comparativ cu Statele Unite.

Analiști precum Xing spun că există în continuare un decalaj tehnologic între sistemul FSD al Tesla și software-ul VLA al Xpeng. Șeful diviziei de inteligență artificială a grupului chinez, Xianming Liu, a replicat însă că este „foarte greu de spus cine e mai bun și cine e mai slab”.

„Conducerea autonomă este foarte ușor de îndrăgit”, a spus He. „Când copiii mei vor crește, nu cred că vor mai avea nevoie de permis de conducere”.