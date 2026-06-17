Christopher Nolan, Tom Holland și Matt Damon se duc să promoveze "Odiseea" în India. Lupita Nyong'o o joacă pe Elena din Troia

2 minute de citit Publicat la 18:44 17 Iun 2026 Modificat la 18:52 17 Iun 2026

"Odiseea", filmul regizat de Christopher Nolan, în care Lupita Nyong'o joacă rolul Elenei din Troia, are premiera în India, la Mumbai, iar regizorul dublu premiat cu Oscar pentru "Oppenheimer" participă la eveniment, însoțit de alte două nume de primă mărime de la Hollywood, Matt Damon și Tom Holland, scrie Telegraph India.

Lui Nolan, Damon și Holland li se va alătura producătoarea premiată cu Oscar, Emma Thomas.

Aceasta e cea dintâi premieră cinematografică la care regizorul americano-britanic participă în țara asiatică și va fi organizată la la Phoenix Palladium Mall din Mumbai.

Nolan se află în plin turneu internațional de promovare a filmului, iar metropola indiană se alătură astfel unor orașe precum Londra, Paris și New York, care a găzduit anterior premiera.

Lansarea cinematografică mondială este programată pe 17 iulie.

Filmările la "Odiseea" au avut loc ]n mai multe locații internaționale, folosind noua tehnologie IMAX.

Conform presei internaționale, este primul lungmetraj filmat în întregime cu camere IMAX.

Scris și regizat de Nolan, filmul este bazat pe povestea clasică a lui Homer despre Ulise, care include călătoria sa de un deceniu spre casă acasă după căderea Troiei.

Din distribuție fac parte Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya și Charlize Theron.

Filmul este produs de Emma Thomas și Christopher Nolan sub brandul lor, Syncopy.

"Odiseea lui Nolan" l-a enervat pe Elon Musk

Alegerea actriței de culoare Lupita Nyong'o pentru rolul Elenei din Troia în "Odiseea" lui Cristopher Nolan a provocat deja reacții specifice unui "război cultural", a relatat recent BBC.

Printre criticii cei mai vocali ai acestei alegeri se numără multi-miliardarul american Elon Musk.

Musk a afirmat că Nolan a insultat grav poporul grec și a replicat cu "Adevărat" la o caricatură publicată pe rețeaua X, ce înfățișa o persoană dansând pe mormântul lui Homer, autorul grec al operei care l-a inspirat pe regizor.

"Sunt de acord că (Nyong'o) e frumoasă, dar alegerea unei actrițe de culoare să joace o femeie albă într-o operă fundamentală a literaturii europene la fel de greșită ca alegerea unui bărbat alb să-l joace pe Shaka Zulu (lider al poporulu zulu din Africa, n.r.)", a argumentat Elon Musk.

Într-o postare ulterioară, multi-miliardarul l-a acuzat pe Christopher Nolan că e "rasist, împotriva rasei albe".

Vizată criticile lui Musk, Lupita Nyong'o a declarat că susține ideea și viziunea regizorului Nolan referitoare la interpretarea mitului Odiseii.

"Distribuția acestui film este reprezentativă pentru lumea în care trăim. Nu-mi pierd timpul încercând să mă apăr. Criticile vor exista indiferent dacă le combat sau nu", a spus actrița, câștigătoare a unui premiu Oscar în 2014 pentru rolul său din filmul "12 ani de sclavie".