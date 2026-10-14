Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură

Proiectul imobiliar Tirana Fountain Plaza a câștigat un premiu internațional pentru arhitectură. Sursa foto: Hepta

Un complex arhitectural cu aspect de nor uriaș, susținut de coloane subțiri și înconjurat de vegetație, urmează să transforme o zonă centrală din Tirana, capitala Albaniei. Proiectul, denumit „Tirana Fountain Plaza”, a fost desemnat câștigător al unui concurs internațional de arhitectură și a fost realizat de biroul danez Bjarke Ingels Group (BIG). Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici ale construcției este sistemul de perdele de apă care vor coborî de sub clădire, creând impresia unor fântâni suspendate.

Imaginile de prezentare arată un ansamblu cu volume albe, rotunjite și suprapuse, care par să plutească deasupra unui parc. Fațadele vor avea un aspect stratificat, iar structura va fi ridicată pe numeroase coloane subțiri, astfel încât spațiul de la nivelul solului să rămână deschis pentru pietoni și activități publice, potrivit Parametric Architecure.

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Proiectul este gândit pentru zona parcului Rinia, în apropierea complexului cunoscut drept Taiwan, care urmează să fie înlocuit de noua dezvoltare. Potrivit prezentării arhitecților, obiectivul este integrarea clădirii în peisaj și extinderea spațiilor verzi și a zonelor accesibile publicului.

Cum va arăta clădirea care seamănă cu un nor

Conceptul arhitectural pornește de la imaginea unui nor suspendat deasupra parcului. Volumele construite vor fi ridicate de la sol, iar fațadele vor fi formate din elemente albe, perforate, dispuse în straturi. Acestea vor contribui la aspectul distinctiv al ansamblului și vor filtra lumina solară.

În locul unei construcții masive care să ocupe întreaga suprafață a terenului, arhitecții propun o structură care lasă liberă o mare parte din spațiul de la nivelul solului. Coloanele vor susține volumele superioare, iar sub acestea vor fi amenajate zone umbrite, trasee pietonale și spații de întâlnire.

Clădirea va fi ridicată la aproximativ 20 de metri deasupra solului, creând peste 1.000 de metri pătrați de spațiu public acoperit.

Fântâni suspendate și cascade de apă sub clădire

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale proiectului este modul în care va fi folosită apa. În locul unei fântâni clasice, în care jeturile sunt proiectate în sus de la nivelul solului, arhitecții propun un sistem în care apa va coborî de sub volumele suspendate ale construcției.

Efectul urmărit este cel al unei ploi de vară sau al unor perdele de apă care se revarsă din structura clădirii. Acestea vor contribui la atmosfera spațiului public și ar putea ajuta la răcorirea zonei umbrite în perioadele călduroase.

Proiectul prevede și păstrarea fântânii existente, precum și integrarea apei într-un sistem care să permită colectarea, filtrarea și reutilizarea acesteia. Apa pluvială ar urma să fie folosită pentru irigarea vegetației și pentru o gestionare mai eficientă a scurgerilor de apă.

Hotel, apartamente, birouri și spații culturale

Deși imaginile pun accentul pe aspectul futurist al clădirii și pe integrarea acesteia în parc, complexul va avea și o componentă imobiliară importantă.

Potrivit informațiilor prezentate de arhitecți, ansamblul va include apartamente, un hotel, birouri și spații culturale. Aproximativ 10% din suprafața totală ar urma să fie destinată funcțiunilor culturale și publice.

Printre facilitățile propuse se numără o bibliotecă accesibilă publicului, spații pentru comunitate și un auditoriu acoperit. Zonele de la nivelul solului vor putea găzdui întâlniri, evenimente și alte activități, în timp ce vegetația și traseele pietonale vor lega clădirea de parcul din jur.

Cine a proiectat complexul din Tirana

Proiectul câștigător aparține Bjarke Ingels Group (BIG), un birou internațional de arhitectură fondat de arhitectul danez Bjarke Ingels. Echipa a fost selectată în cadrul unui concurs internațional la care au participat cinci birouri de arhitectură: BIG, COBE, Barozzi Veiga, l’AUC și JDS Architects.

Potrivit prezentării oficiale a proiectului, competiția urmărește transformarea zonei Taiwan din parcul Rinia și dezvoltarea unui ansamblu care să combine funcțiunile imobiliare cu spațiile publice și vegetația.

Deocamdată, imaginile publicate sunt randări de prezentare ale proiectului câștigător. Calendarul lucrărilor și data finalizării construcției nu au fost anunțate în informațiile consultate.

Proiectul face parte din transformarea urbană prin care Tirana încearcă să își redefinească centrul, însă realizarea sa va depinde de etapele ulterioare de proiectare, autorizare și construcție.