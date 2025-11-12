Coreea de Nord vinde în Rusia pastila despre care spune că vindecă toate bolile, inclusiv HIV, cancer și gripă 

Firmele nord-coreene care dezvoltă medicamente dubioase, care oferă toate beneficiile, înregistrează mărci în Rusia FOTO: Hepta

Compania farmaceutică nord-coreeană Pugang Pharmaceutical Company, cunoscută pentru produsele sale cu efecte „vindecătoare” îndoielnice, a înregistrat un nou brand în Rusia. De la începutul acestui an, mai multe companii farmaceutice din Coreea de Nord au livrat la Moscova „medicamente miraculoase”, inclusiv o injecție despre care spune că vindecă toate bolile posibile, inclusiv HIV, malarie, gripa porcină ori zona zoster.

În februarie, o filială a corporației Korea Pugang Trading Corporation, aflată sub sancțiunile ONU, SUA și UE pentru legături cu contractori militari, a depus o cerere de înregistrare în Rusia a medicamentului Royal Blood-Fresh, promovat ca un remediu împotriva trombozei, făcut pe bază de boabe de soia, potrivit The Moscow Times care citează NK News și Rospatent.

Afișe cu cel mai cunoscut produs al companiei - Royal Blood-Fresh - pot fi văzute în marile magazine din Phenian și în magazinele de suveniruri destinate turiștilor străini.

Potrivit catalogului, Royal Blood-Fresh este un supliment recomandat în timpul zborurilor lungi pentru prevenirea sau tratarea trombozei venoase profunde. Produsul este oferit în zborurile Air Koryo din Beijing, pentru „siguranța sporită a zborului”, și, conform reclamelor, ar ajuta „să devii mai tânăr și mai inteligent”. În afara Coreei de Nord, medicamentul a fost respins ca un „remediu miraculos” neștiințific.

Compania Pugang este cunoscută și pentru livrările în Rusia ale injecției Kumdang-2 Injection, pe care producătorul o prezintă ca fiind eficientă împotriva HIV, coronavirusului, malariei, zonei zoster, gripei porcine și chiar a dependenței de droguri. Produsul este promovat ca un „ser bazat pe ginseng roșu de șase ani din Kaesong”, crescut pe un pământ „îmbogățit cu microelemente de pământuri rare”. De asemenea, compania susține că în compoziție se găsesc particule de aur și platină.

Medicamentele nord-coreene se revarsă pe piața rusă ca dintr-un corn al abundenței. În august, firma Oriental Instant Medicine Development Center a depus o cerere de înregistrare pentru marca Tongbanghangamso, anunțată ca un remediu anticancer pe bază de ginseng. O lună mai târziu, aceeași companie a înregistrat brandul Angungsahyang, sub care promovează un „medicament universal” împotriva numeroaselor afecțiuni — de la hipertensiune până la tulburări de vorbire post-AVC.

În februarie, compania Moksong Trading Company a primit, de asemenea, aprobarea pentru înregistrarea mărcii sale în Rusia. În cerere, firma și-a exprimat intenția de a exporta în Federația Rusă analgezice, dezinfectanți și antibiotice. Activitatea sa este însă extrem de diversă. Compania nu produce doar medicamente pentru uz uman, ci și aditivi furajeri pentru animale. Cu Moksong este asociat producătorul de materiale de construcție Ulmilbong, care se promovează în revistele de specialitate și ca fabricant de „alcool de ginseng” și tincturi din coarne tinere de cerb. Acesta promovează remediul Angunguhwanghwan, folosit în Coreea de Nord pentru tratarea formelor ușoare de COVID-19.

Totuși, medicamentul conține metale grele și poate fi toxic: în 2014, în Vietnam, a fost retras de pe piață după ce testele de laborator au arătat că include niveluri de plumb, mercur și arsen de mii de ori mai mari decât limitele admise.

În august, alte două companii - Ryongaksan Technology Trading Company și Chongryu Moran Trading Company, producătoare de echipamente medicale (inclusiv aparate cu raze X și dispozitive de fizioterapie) - au depus, de asemenea, cereri pentru înregistrarea mărcilor lor în Rusia. Totuși, este prea devreme pentru a trage concluzii privind calitatea acestora.

Parteneriatul dintre Moscova și Phenian în domeniul medicinei se dezvoltă la nivel guvernamental. La începutul lunii noiembrie, părțile au semnat un acord privind extinderea cooperării în sectorul sănătății. Documentul prevede formarea specialiștilor medicali nord-coreeni și livrarea de medicamente și echipamente rusești către RPDC.