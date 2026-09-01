Cum au fost surprinși doi italieni pe stâncile de lângă o plajă, în mijlocul zilei. Oamenii au sunat la 112

Un polițist aflat în timpul liber a intrat în apă și a înotat până la stâncile situate la câteva zeci de metri de țărm. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un cuplu de italieni în vârstă de 50 de ani a fost surprins în timp ce întreţinea relaţii sexuale în plină zi pe stâncile din Borgo Prino, în provincia Imperia, Italia. Cei doi riscă o contravenție sancționabilă cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 30.000 de euro. Însă dacă fapta este considerată agravată de un risc concret ca minorii să asiste la actul respectiv”, pedeapsa poate fi cu închisoare pe o perioadă cuprinsă între patru luni și patru ani și jumătate.

Incidentul a avut loc duminică, în timp ce oamenii se bucurau de mare și de ultimele lor zile de vacanță. Într-adevăr, câțiva dintre cei care mergeau la plajă au dat alarma după ce au observat că cei doi italieni de vârstă mijlocie depășiseră limita afecțiunii, întreţinând relații sexuale la doar câțiva metri de plajă, relatează La Repubblica.

Scena şocantă a atras atenția a tot mai multor oameni care au sunat la 112. Un polițist aflat în timpul liber, care era întâmplător pe plajă, a intervenit primul. Acesta a alertat autoritățile, apoi a intrat în apă și a înotat până la stâncile situate la câteva zeci de metri de țărm. Ofițerul s-a legitimat și i-a îndemnat să revină la o ţinută decentă și să ajungă la țărm, unde colegii săi fuseseră între timp alertați.

Poliţiştii sosiţi la faţa locului au dus cuplul la secția de poliție pentru identificare și investigații suplimentare. Cei doi riscă să fie puşi sub acuzare pentru săvârșirea unui act obscen într-un loc public, ceea ce constituie o contravenție sancționabilă cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 30.000 de euro. Însă dacă fapta este agravată de un risc concret ca minorii să asiste la actul respectiv, pedeapsa poate fi cu închisoare pe o perioadă cuprinsă între patru luni și patru ani și jumătate.