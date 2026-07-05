Cum își răcoresc locuințele italienii fără aer condiționat. Metoda sicilienilor obișnuiți cu temperaturi uriașe

Unul dintre cele mai eficiente trucuri este păstrarea ferestrelor închise pe timpul zilei. Foto: Getty Images

Nopți nedormite, lipsă de energie și iritabilitate. Sunt efecte pe care le cunosc bine cei care au trecut prin valurile de căldură din ultimii ani. În multe zone din Europa, locuințele au fost construite pentru a păstra căldura în interior în timpul iernii, nu pentru a face față temperaturilor extreme din timpul verii. Atunci când termometrele depășesc 30 de grade Celsius, multe case se transformă rapid în adevărate cuptoare, scrie Euronews.

În acest context, aerul condiționat pare soluția evidentă. Totuși, costurile ridicate și impactul asupra consumului de energie îi determină pe tot mai mulți oameni să caute alternative. În plus, în numeroase regiuni din sudul Europei, unde temperaturile ridicate sunt o realitate de zeci de ani, multe locuințe continuă să funcționeze fără sisteme de climatizare.

O britanică stabilită de șase ani în Sicilia povestește că a fost surprinsă să descopere cât de puține case au aer condiționat. Cu timpul însă, a înțeles că localnicii aplică reguli simple, transmise din generație în generație, care îi ajută să își mențină locuințele răcoroase chiar și în cele mai fierbinți zile.

Ferestrele trebuie ținute închise

Deși pare paradoxal, unul dintre cele mai eficiente trucuri este păstrarea ferestrelor închise pe timpul zilei. Condiția esențială este ca acestea să fie acoperite pentru a împiedica pătrunderea razelor solare.

Perdele groase, jaluzele, obloane sau chiar soluții improvizate, precum cearșafuri deschise la culoare montate la ferestre, pot reduce semnificativ temperatura din interior. În Sicilia, multe locuințe sunt prevăzute cu obloane exterioare care blochează căldura înainte ca aceasta să ajungă la geam.

Hainele ușor umede pot răcori corpul

O altă metodă simplă presupune folosirea evaporării apei pentru a reduce temperatura corpului. Unele persoane poartă tricouri ușor umezite și stoarse bine, astfel încât materialul să fie doar umed, nu ud.

Pe măsură ce apa se evaporă, corpul se răcește natural. Același principiu poate fi aplicat și prin folosirea unei eșarfe umede la gât sau a unei pălării ușor umezite.

Metoda poate fi extinsă și la nivelul locuinței. Un cearșaf umed atârnat într-o ușă sau în fața unei ferestre permite aerului să se răcească pe măsură ce trece prin material.

Siesta nu este un moft

În multe țări mediteraneene, activitatea încetinește considerabil în intervalul cu cele mai ridicate temperaturi. Magazinele se închid, iar oamenii aleg să se odihnească în timpul după-amiezii.

În Sicilia, pauza de prânz este tratată cu seriozitate. Mulți localnici își reiau activitățile după ora 16:00 și lucrează până seara, când temperaturile devin mai suportabile.

Specialiștii spun că această organizare are sens din punct de vedere fiziologic. În orele de vârf ale caniculei, organismul consumă mai multă energie pentru reglarea temperaturii corporale, iar capacitatea de concentrare scade.

Dușurile reci nu sunt întotdeauna cea mai bună soluție

Contrar așteptărilor, un duș foarte rece nu oferă întotdeauna cel mai bun efect de răcorire. Experții recomandă apa călduță sau ușor răcoroasă, care ajută corpul să își regleze temperatura fără a declanșa reacția de conservare a căldurii.

O lecție învățată de generații

În regiunile sudice ale Europei, supraviețuirea verilor toride a devenit parte din stilul de viață. De la modul în care sunt construite locuințele și până la programul zilnic, totul este adaptat temperaturilor ridicate.

În timp ce valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, aceste obiceiuri simple ar putea fi utile și pentru locuitorii din zonele care până de curând nu se confruntau cu astfel de temperaturi. Uneori, câteva măsuri aparent banale pot face diferența dintre o casă sufocantă și una în care căldura rămâne suportabilă.