"Cum să-i explic fetiței că ți-ai dat viața ca s-o salvezi pe ea?". Drama unui fotbalist venezuelean, a cărui soție a murit la cutremur

Soția unui fotbalist venezuelean a murit salvându-și fiica în timpul cutremurelor care au lovit țara. FOTO Instagram Héctor Bello

Soția unui fotbalist venezuelean a murit salvându-și fiica în timpul cutremurelor care au lovit țara, scrie BBC. "Cum îi explic fiicei tale că ți-ai pierdut viața ca să o salvezi pe a ei și că eu nu am fost acolo ca să fac ceva? Cum îi explic? Dă-mi putere acum.", a scris fotbalistului Héctor Bello, pe Instagram.

O mamă din Venezuela a murit în timp ce își salva fiica în timpul cutremurelor care au lovit țara, potrivit fotbalistului Héctor Bello și presei locale.

Héctor Bello a scris pe Instagram că "iubirea sa prețioasă", soția lui, Andrea, a salvat viața fiicei lor mici în timpul celor două cutremure puternice.

"Îi voi spune povestea despre cum ai salvat-o, iubirea mea - despre cum ți-ai dat viața pentru fiica noastră, despre cum ai fost o femeie curajoasă care nu a abandonat-o niciodată, nici măcar în ultimele tale clipe", a scris Bello în mesajul său.

Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături, după ce două cutremure produse în apropierea capitalei Caracas au ucis cel puțin 920 de oameni și au rănit peste 3.000.

În mai multe postări, Bello a spus că s-a dus la Caracas, unde fiica sa era internată în spital. "Fiica mea și mătușa ei sunt bine, nu vor fi externate astăzi, rămân la spital. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul oferit în această durere imensă", a scris el în noaptea de vineri.

Într-o altă postare pe Instagram Stories, Bello a scris: "Cum îi explic fiicei tale că ți-ai pierdut viața ca să o salvezi pe a ei și că eu nu am fost acolo ca să fac ceva? Cum îi explic? Dă-mi putere acum."

O organizație locală de presă și promovare a fotbalului venezuelean, Cumaná de Campeones, a anunțat, de asemenea, moartea femeii: "Regretăm să anunțăm că partenera fotbalistului Héctor Bello 'Kike', originar din Cumaná, a fost găsită moartă sub dărâmături, în urma cutremurului care a lovit țara. Fiica lor a supraviețuit însă prăbușirii clădirii în care locuia întreaga familie."

Postul american de limbă spaniolă Univision a relatat, de asemenea, despre moartea soției lui Bello.

Noi decese provocate de cutremure sunt raportate în continuare, iar victimele sunt identificate treptat, în timp ce multe persoane sunt încă date dispărute după dezastrul produs miercuri.

Doi fotbaliști s-au numărat printre cei care au murit, potrivit cluburilor lor și Federației Venezuelene de Fotbal.

Caracas Fútbol Club a anunțat că jucătorul său de la echipa sub 18 ani, Razan Sijaa, a murit alături de membri ai familiei sale, în locuința lor din La Guaira. "Bucuria, dedicarea și spiritul său de camaraderie ne vor însoți la fiecare pas al instituției", a transmis clubul într-o postare pe rețelele sociale.

Victor Palacios a lăsat o "amprentă de neșters" asupra academiei Club Sport San Agustín, a scris pe Instagram clubul din Caracas. "Nu există suficiente cuvinte pentru a exprima durerea pe care o simțim la moartea sa", a adăugat clubul. Anunțând, de asemenea, moartea lui, Federația Venezueleană de Fotbal a precizat că Palacios jucase pentru Marítimo de La Guaira.

Fosta Miss Venezuela Giselle Reyes a anunțat, la rândul ei, într-o postare pe Instagram, că mama sa a murit după ce blocul în care locuia în La Guaira "s-a prăbușit complet". Reyes a spus că mama sa, al cărei nume nu l-a precizat, a murit în urma unui infarct provocat de șocul și impactul cutremurelor. Vestea i-a fost transmisă de asistenta care avea grijă de ea și care a fost salvată în viață.