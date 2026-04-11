De ce Europa nu mai domină în industria farmaceutică: politicile agresive ale lui Trump și investițiile Chinei în biotehnologie

Timp de decenii, Europa a fost laboratorul incontestabil al lumii: locul unde marile companii farmaceutice își dezvoltau medicamentele. A pierdut însă și acest avans prețios din cauza politicilor comerciale agresive promovate de Donald Trump și avansului uriaș al biotehnologiei din China. „Ne sabotăm singuri prin barierele interne create de reglementările noastre naționale”, a spus un expert de la ING pentru CNBC.

Industria farmaceutică este o piatră de temelie a economiei europene, însă competitivitatea în scădere a continentului determină companiile să caute alte destinații pentru investiții. Problema nu este doar economică. Lansarea unor medicamente esențiale este pusă în pericol, deoarece prețurile și reglementările descurajează companiile să le introducă pe piața europeană.

Incertitudinea din SUA și amenințarea politicii de „cel mai mic preț garantat” oferă companiilor farmaceutice „un avantaj în negocierile cu guvernele și autoritățile de reglementare europene”, a declarat analistul ING Diederik Stadig pentru CNBC. Politica lui Trump presupune ca prețul unui medicament în SUA să fie stabilit la cel mai mic nivel practicat într-o țară comparabilă.

Între timp, China a devenit un lider în biotehnologie: motorul de inovație al industriei farmaceutice. Companiile globale se uită tot mai mult către această țară pentru inovație și pentru a identifica viitoarele medicamente „vedetă”.

Europa a fost laboratorul lumii

Timp de decenii, Europa a fost laboratorul incontestabil al lumii. În 1990, aproape jumătate din cercetarea și dezvoltarea globală avea loc în Europa, iar aproximativ o treime în SUA, potrivit ING. Astăzi, ponderea SUA a crescut la 55%, în timp ce Europa a scăzut la 26%.

Companiile s-au plâns de mult timp de piețele de capital fragmentate din Europa, de lipsa unei piețe unice în privința prețurilor și studiilor clinice și de politicile inegale de rambursare.

Tarifele americane și politica de prețuri au „injectat un sentiment de urgență în dezbatere, cum nu am mai văzut până acum”, a spus Stadig.

Washingtonul tratează tot mai mult biotehnologia și lanțurile de aprovizionare ca pe o problemă de securitate națională, subliniind importanța producerii medicamentelor pe teritoriul american.

În același timp, China a devenit un lider în inovare, încheind acorduri importante cu marile companii farmaceutice pentru acces la cercetarea aflată în stadii incipiente.

Acum zece ani, moleculele dezvoltate în China reprezentau doar 4% din portofoliul global. Astăzi, ele reprezintă aproape o treime, potrivit ING. „Continuarea licențierii, strângerile de fonduri țintite și cercetarea științifică diferențiată sugerează că avantajul sectorului biofarmaceutic din China va persista, cel mai probabil, în ciuda tensiunilor geopolitice în creștere”, arată un raport PitchBook din ianuarie.

Un studiu realizat de cercetători de la Bocconi University arată că SUA „reușesc constant mai bine decât UE să atragă și să păstreze activități de cercetare și dezvoltare”, în timp ce China devine cel mai mare beneficiar net de investiții străine în acest domeniu.

Politici agresive ale SUA

Săptămâna trecută, SUA au impus noi tarife de până la 100% pentru medicamentele de marcă. Acestea se aplică însă doar companiilor care nu au ajuns la acorduri cu administrația pentru reducerea prețurilor în SUA, ceea ce înseamnă că un impact limitat asupra multor firme.

Totuși, aceste măsuri reprezintă „încă un impuls pentru ca Europa să își rezolve problemele de competitivitate”, adăugându-se presiunilor externe care evidențiază slăbiciunile structurale, a spus Stadig pentru CNBC.

SUA rămân cea mai importantă piață pentru companiile farmaceutice, iar prețurile mai ridicate fac producția acolo extrem de profitabilă.

Un studiu citat frecvent al RAND Corporation din 2024 arată că medicamentele din SUA sunt de aproape trei ori mai scumpe decât în alte 33 de țări dezvoltate.

Însă politica de „cel mai mic preț garantat” amenință marjele de profit. Companiile trebuie să decidă dacă întârzie lansările în Europa sau adoptă un preț global unic, chiar dacă acesta este prea ridicat pentru unele piețe.

Deja, unele medicamente lansate în SUA nu ajung în Europa din cauza prețurilor mai mici — o situație care s-ar putea agrava.

„Pentru medicamentele unde contează valoarea, vom vedea amânări ale lansărilor în Europa”, a spus Stadig. Dacă nimic nu se schimbă, „vom vedea o relocare treptată a investițiilor din Europa către SUA”.

Industria, experții și companiile sunt de acord că ceva trebuie să se schimbe.

Europa are potențialul de a deveni lider în științele vieții. Totuși, va continua să piardă teren în fața altor regiuni ale lumii dacă nu crește cheltuielile pentru medicamente noi, nu oferă acces mai rapid pacienților europeni și nu creează un mediu mai favorabil pentru companiile inovatoare, potrivit Federației Europene de Industrii Farmaceutice și Asociații.

Europa cheltuiește aproximativ 1% din PIB pentru produse farmaceutice, comparativ cu 2% în Statele Unite ale Americii și 1,8% în China, iar cheltuielile UE pentru medicamente au rămas în mare parte neschimbate timp de două decenii, potrivit asociației din industrie.

„Trebuie să creștem cheltuielile și să eliminăm mecanismele de recuperare și taxele impuse de guverne: aceste politici sunt esențiale pentru a menține companiile în UE și pentru a îmbunătăți accesul. Acest lucru este esențial nu doar pentru pacienți, care vor beneficia de acces mai rapid și mai echitabil la medicamente, ci și pentru Europa”, a declarat directoarea generală EFPIA, Nathalie Moll.

Fără industria farmaceutică, Europa ar avea un deficit comercial de 88 miliarde de euro (103 miliarde de dolari), în loc de un excedent de 130 miliarde de euro, a spus Moll.

În timp ce SUA oferă hub-uri biotech consolidate precum Boston și zona Bay Area, unde știința se întâlnește cu finanțarea, Europa rămâne un mozaic de 27 de medii de reglementare diferite, ceea ce creează un obstacol major pentru sector.

Firmele biotech din UE primesc de cinci până la zece ori mai puțin capital de risc decât omoloagele lor americane, potrivit ING.

Semne de viață

În ciuda datelor slabe privind competitivitatea UE, există și semne pozitive. Propunerea recentă a UE privind Actul pentru Biotehnologie urmărește simplificarea reglementărilor, accelerarea studiilor clinice și reducerea deficitului de investiții.

Spania a devenit o poveste de succes surprinzătoare, transformându-se într-un hub atractiv pentru cercetare clinică prin sprijin guvernamental țintit.

Anul trecut, blocul european a propus și „Critical Medicines Act”, pentru a îmbunătăți disponibilitatea, aprovizionarea și producția medicamentelor esențiale, pe fondul penuriei din timpul pandemiei Covid-19 și al tensiunilor geopolitice.

În plus, reducerile bugetare din Institutul Național de Sănătate al SUA și regulile mai stricte de acordare a vizelor în SUA ar putea permite Europei să avanseze în domenii emergente precum cercetarea mRNA.

„Sunt de fapt optimist în privința Europei”, a spus Stadig. UE a diagnosticat problema și a prioritizat viteza la nivelul Agenției Europene de Medicamente, ceea ce a fost mult timp o problemă comparativ cu Administrația pentru Mâncare și Medicamente a SUA și ar putea deveni un avantaj competitiv, mai ales în contextul reducerilor recente de la FDA.

„Se întâmplă lucruri la nivel european”, a spus Stadig. „Problema este că statele membre… guvernele naționale nu au înțeles încă urgența situației. Ne sabotăm singuri prin barierele interne create de reglementările noastre naționale”, a conchis el.