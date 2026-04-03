Milioane de pacienți români ar putea rămâne fără tratamentele esențiale din cauza unei directive europene

Ar putea dispărea tratamente pentru boli grave, cum ar fi diabetul sau epilepsia. Foto: Getty Images

România riscă să limiteze accesul a milioane de pacienți la medicamentele esențiale și ieftine, odată ce directiva europeană privind apele uzate va introduce o suprataxă pentru fabricile din industria farmaceutică. De la aplicarea normativului Uniunii Europene, taxele impuse ar putea obliga unii producători să părăsească România, pentru că n-ar mai putea face față costurilor suplimentare, făcând astfel să dispară tratamente pentru boli grave, cum ar fi diabetul sau epilepsia.

Avertismentul a fost lansat în cadrul conferinței naționale România inteligentă „Noile Directive Europene: O Criză Dublă pentru Industria Farmaceutică și Sănătatea Publică din România”, organizată de Antena 3 CNN, unde reprezentanții industriei au explicat că noile costuri ar putea fi imposibil de suportat pentru unele companii. În aceste condiții, producția de medicamente ieftine ar putea fi redusă sau chiar oprită.

”Medicamentele critice sunt, în proporție de 90%, medicamente generice și aș vrea să vă spun că această directivă, implementată ca atare tehnic, așa cum este ea acum, intră în contradicție cu acest act al medicamentelor critice, cât și cu asigurarea aprovizionării cu medicamente. Deci este un lucru extrem de serios, extrem de important”, susține Arina Gholmieh, vicepreședinte APMGR.

”Pacienți mai bolnavi, creșterea costurilor cu sistemul de sănătate și inclusiv pierderea de vieți”

Reprezentanții pacienților atrag atenția că impactul ar fi direct și grav. Mulți bolnavi depind de aceste tratamente accesibile, iar dispariția lor de pe piață ar însemna lipsa unor alternative reale pentru milioane de români.

”Această directivă, la prima vedere, pare că va îngreuna nu neapărat zona industriei, cât zona pacienților. Înseamnă pacienți mai bolnavi, înseamnă creșterea costurilor cu sistemul de sănătate, inclusiv pierderea de vieți. Deci, lucrurile sunt complicate la prima vedere. Ceea ce pot să spun este că, într-adevăr, noi trebuie să fim un pic precauți, chiar dacă vorbim de ceasul al 12-lea, și să găsim soluții la nivel național”, a declarat și Radu Gănescu, președinte COPAC.

”Noi suntem cei care trebuie să ne luptăm pentru industria din România”

Autoritățile recunosc problemele și spun că este nevoie de măsuri concrete. Oficialii avertizează că nu mai este timp pentru amânări și că trebuie luate decizii clare, nu doar promisiuni.

”Nu pot să fiu de acord cu acest mod de a pune problema pe care l-am sesizat, din păcate, de foarte multe ori în instituțiile publice din România. Cum adică favorizăm noi, din perspectiva competiției, industria din România? Nu noi trebuie să fim aceia care avem poziție de țară încă de la început și ne luptăm pentru industria din România, pentru ca problemele lor să se regăsească soluționate pozitiv în textele de legi europene și în directivă și în regulament”, subliniază Ștefan Radu Oprea, secretar general al Guvernului.

”Este mai mult decât putem duce în acest moment”

”Obligativitatea aceasta de a pune povara doar pe umerii a două industrii, și industrii românești cu adevărat, cea de medicamente și cea de cosmetice, de a acoperi 80% din costuri, mi se pare că este mai mult decât putem duce și decât este nevoie să ducem. Acolo unde costurile implementării politicilor sau instalațiilor necesare pentru implementarea politicilor reprezintă niște beneficii care sunt mult mai mari decât ceea ce se investește. Ori, în această directivă, eu nu am găsit sub nicio formă această specificare pe care, repet, alte directive o au”, afirmă Mihaela Frăsineanu, consilier în cadrul Cancelariei prim-ministrului României.

Specialiștii avertizează că România trebuie să rezolve mai întâi etapele fundamentale înainte de a trece la implementarea completă a noilor reguli europene.