De ce îl caută poliția pe miliardarul care a transformat BTS într-un fenomen global

Bang Si-Hyuk și membrii trupei k-pop BTS. sursa foto: Instagram / Bang Si-Hyuk

Poliția sud-coreeană a cerut un mandat de arestare pe numele lui Bang Si-hyuk, fondatorul Hybe și creatorul fenomenului BTS, sub acuzația că ar fi indus în eroare investitorii înainte de listarea la bursă a companiei și ar fi obținut ilegal 136 de milioane de dolari. Cererea vine în plin turneu mondial de revenire al BTS, de pe urma căruia Hybe ar putea încasa peste un miliard de dolari, scrie BBC.

Poliția sud-coreeană a cerut procurorilor să solicite un mandat de arestare, pe baza acuzațiilor că acesta ar fi indus în eroare investitorii în 2019, susținând că o listare publică a conglomeratului său Hybe nu era probabilă, în timp ce, în secret, o pregătea.

Hybe a debutat pe bursa sud-coreeană Kospi în octombrie 2020, iar poliția susține că Bang a câștigat astfel aproximativ 200 de miliarde de woni (136 de milioane de dolari; 101 milioane de lire sterline). El neagă acuzațiile.

Cazul împotriva lui Bang se întinde pe o perioadă lungă și a inclus percheziții la sediul Hybe, înghețarea unor active ale sale și solicitări ca acesta să demisioneze din funcția de președinte al companiei.

Omul de afaceri în vârstă de 53 de ani a susținut că acțiunile sale au fost în deplină legalitate. Are interdicție de a părăsi țara din august, pe durata anchetei.

Cererea de mandat de arestare vine la câteva săptămâni după ce BTS – bijuteria coroanei Hybe și motivul succesului său imens – a lansat un turneu mondial de revenire, după o pauză de aproape patru ani.

Analiștii din industrie estimează că Hybe ar putea câștiga peste un miliard de dolari din turneu, care are toate biletele vândute și va duce grupul în 34 de orașe din întreaga lume.

Acțiunile companiei au atins un maxim al ultimilor patru ani când BTS a anunțat turneul mondial în ianuarie, adăugând peste un trilion de woni la capitalizarea de piață.

Bang, care a jucat un rol esențial în lansarea grupului la nivel global, a declarat într-un interviu recent acordat Billboard că BTS a devenit ca o „atracție turistică... recunoscută și îmbrățișată pe scară largă de publicul global.”

Conform legislației sud-coreene, cei găsiți vinovați de obținerea a cel puțin cinci miliarde de woni din câștiguri ilicite riscă între cinci ani de închisoare și detenție pe viață.

Cine este Bang Si-hyuk?

Pasiunea lui Bang pentru muzică a început de mic. A făcut parte dintr-o trupă în gimnaziu care interpreta piese compuse de el, iar o carieră de compozitor a început să prindă contur în anii de facultate.

În 1997, Bang a cofundat JYP Entertainment alături de cantautorul Park Jin-young. La fel ca Hybe, JYP este astăzi unul dintre cele „patru mari” conglomerate K-pop.

Unul dintre primele succese ale lui Bang și Park a fost grupul de primă generație g.o.d, care le-a adus reputația de compozitori de hituri și i-a atras lui Bang porecla „Hitman Bang.”

În 2005, Bang a plecat de la JYP pentru a-și lansa propria companie, Big Hit Entertainment, cunoscută astăzi sub numele de Hybe. A început să creeze o trupă de băieți cu șapte membri în 2010, dar au fost necesari câțiva ani până când BTS, în forma pe care o cunoaștem azi, a căpătat contur.

Grupul a fost conceput inițial ca un proiect hip-hop, dar Bang a decis să adopte „modelul de idol K-pop” după ce a luat în calcul „contextul de business”, a declarat el pentru Time într-un interviu din 2019.

De la lansare, BTS a ajuns unul dintre cele mai de succes grupuri pop din istorie, fiind primul act coreean care a ocupat primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 și primul grup asiatic care a depășit cinci miliarde de streamuri pe Spotify.

Acțiunile Big Hit Entertainment au debutat în octombrie 2020 la un preț de 235 de dolari pe unitate, peste dublul prețului de ofertă publică inițială, de 110 dolari.

În 2019, Bloomberg estima averea netă a lui Bang la aproximativ 770 de milioane de dolari – de atunci, aceasta a crescut vertiginos la peste două miliarde de dolari. Luna trecută, Bang deținea peste 13 milioane de acțiuni Hybe, evaluate la aproape cinci trilioane de woni, potrivit Korea CXO Research Institute, o firmă de analiză corporativă din Seul.

Acuzațiile de tranzacții ilegale

În decembrie 2024, autoritatea de reglementare financiară din Coreea de Sud a deschis o anchetă privind acuzațiile că Bang ar fi încheiat acorduri de împărțire a profitului cu fonduri de investiții private înaintea debutului bursier al Hybe, fără informarea publică adecvată.

Poliția susține că Bang i-a indus în eroare pe investitorii existenți și firmele de capital de risc, dându-le impresia că nu există planuri de listare publică, și determinându-i astfel să-și vândă acțiunile Hybe unui fond de investiții private cu care acesta ar fi avut legături.

Bang este suspectat că ar fi primit ulterior o cotă de 30% din câștigurile ilicite, în valoare de 200 de miliarde de woni, când fondul de investiții private și-a vândut participația după listarea Hybe la bursă.

Hybe a negat orice faptă ilegală, argumentând că a pus la dispoziția coordonatorilor ofertei publice inițiale o copie a acordului în discuție, iar aceștia au considerat că publicarea nu era necesară.

Bang a negat, la rândul său, orice neregulă pe parcursul anchetelor.

Marți, avocații săi au declarat că „regretă” cererea poliției pentru mandatul de arestare. „Vom continua să cooperăm cu toate procedurile legale și vom depune toate eforturile pentru a ne clarifica poziția”, au spus aceștia într-un comunicat.

Acțiunile Hybe au scăzut cu 2,3% la închiderea ședinței bursiere de marți, în timp ce indicele de referință Kospi a crescut cu 2,7%. Au scăzut și acțiunile celorlalte trei mari conglomerate K-pop.

Ofensiva Coreei de Sud împotriva manipulării bursiere

Manipularea bursieră este o problemă persistentă în Coreea de Sud, iar autoritățile au promis recent că o vor combate cu fermitate.

Dacă în trecut cei implicați în practici de tranzacționare ilicită erau supuși unor sancțiuni relativ blânde, precum avertismente și amenzi administrative, președintele Lee Jae Myung a cerut pedepse mai dure.

În august, a fost înființată o nouă echipă formată din reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare financiară și ai bursei coreene, cu misiunea de a investiga tranzacțiile bursiere ilegale.

Echipa aplică o politică de tip „o singură abatere și ești scos din joc”, prin care conturile folosite în activități ilegale sunt suspendate imediat. Cei vinovați riscă amenzi de până la dublul câștigurilor ilicite.

Printre alte figuri de prim-plan inculpate anterior în cazuri separate de manipulare bursieră se numără președintele Samsung, Lee Jae-yong, fondatorul Kakao, Kim Beom-su, și fosta primă doamnă Kim Keon-hee. Toți au fost în cele din urmă achitați.