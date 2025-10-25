De la antreprenor necunoscut la magnat. Un „miliardar-fantomă” a orchestrat o fraudă cripto de 14 miliarde de dolari

Chen Zhi ar fi construit o rețea de companii paravan prin care erau spălați bani proveniți din escrocherii online, exploatare umană, extorcare, trafic de persoane și spălare de bani. Foto: Profimedia Images

Un tânăr de 37 de ani este suspectat că a condus o rețea uriașă de escrocherii online, construită „pe suferința umană”, scrie BBC.

Cu o barbă subțire și trăsături de adolescent, Chen Zhi, în vârstă de doar 37 de ani, este acuzat de autoritățile americane că ar fi „creierul din spatele unui imperiu al fraudei cibernetice” care a înșelat oameni din întreaga lume și a acumulat peste 14 miliarde de dolari în criptomonede.

Săptămâna trecută, Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe Chen Zhi de organizare a unor ”complexe de escrocherii” („scam compounds”) în Cambodgia, unde mii de oameni ar fi fost forțați să participe la fraude online. Departamentul Trezoreriei american a confiscat bitcoin în valoare de 14 miliarde de dolari, descriind operațiunea drept cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie.

Pe site-ul propriei sale companii, Prince Group, Chen Zhi este prezentat ca un „antreprenor respectat și filantrop renumit”, cu o „viziune care a transformat grupul într-un lider al mediului de afaceri cambodgian”. BBC a contactat compania pentru un punct de vedere, dar nu a primit un răspuns.

De la antreprenor necunoscut la magnat miliardar

Originar din provincia Fujian, China, Chen Zhi și-a început cariera cu o mică firmă de jocuri online, care nu a avut succes. În 2010-2011 s-a mutat în Cambodgia, unde a profitat de boom-ul imobiliar alimentat de investițiile chineze și de exproprierile masive de terenuri.

În 2015 a fondat Prince Group, axat pe dezvoltare imobiliară, iar în 2018 a lansat Prince Bank, obținând o licență comercială. În scurt timp, și-a extins afacerile către turism, transporturi aeriene și imobiliare de lux, construind mall-uri, hoteluri și un ambițios proiect de 16 miliarde de dolari numit „Bay of Lights”.

În 2020, a primit din partea regelui Cambodgiei titlul onorific „Neak Oknha”, acordat celor care donează minimum 500.000 de dolari statului. De asemenea, a fost consilier oficial al ministrului de interne Sar Kheng, al fostului premier Hun Sen și ulterior al fiului acestuia, Hun Manet, actualul prim-ministru.

„O rețea de crime transnaționale”

Deși părea un model de succes, anchetele internaționale au scos la iveală o altă față a imperiului Prince Group. Potrivit autorităților americane și britanice, Chen Zhi ar fi construit o rețea de companii paravan prin care erau spălați bani proveniți din escrocherii online, exploatare umană, extorcare, trafic de persoane și spălare de bani.

Investigația arată că sute de angajați – majoritatea cetățeni chinezi, vietnamezi și malaezieni – erau ținuți prizonieri în complexe precum Golden Fortune Science and Technology Park, la granița cu Vietnamul, unde erau forțați să comită fraude pe internet.

Autoritățile SUA au sancționat 128 de companii și 17 persoane din șapte țări asociate cu Prince Group, iar activele lui Chen Zhi din SUA și Marea Britanie au fost înghețate.

Potrivit unui raport oficial, „Organizația Criminală Transnațională Prince Group” ar fi obținut profituri din „șantaj sexual, corupție, jocuri de noroc ilegale, fraudă online și tortura sistematică a muncitorilor în sclavie”.

O ascensiune inexplicabilă

În ciuda prăbușirii pieței imobiliare din 2019 și a interzicerii jocurilor de noroc online, Chen Zhi continua să cumpere proprietăți de lux: o vilă de 12 milioane de lire în Londra, un imobil de birouri de 95 de milioane de lire, avioane private, iahturi și chiar un tablou de Picasso.

„Ceea ce îl face pe Chen Zhi să se remarce este amploarea uluitoare a operațiunilor sale”, spune jurnalistul Jack Adamovic Davies, care i-a dedicat o investigație de trei ani pentru Radio Free Asia.

„Este șocant că un grup cu o asemenea rețea globală a putut opera atâta timp fără să ridice semnale de alarmă — avocați, contabili, bancheri, toți ar fi trebuit să vadă că ceva nu se leagă. Și totuși, nimeni nu a spus nimic.”

Dispariția unui imperiu

După impunerea sancțiunilor SUA și Marea Britanie, mai multe companii s-au grăbit să rupă legăturile cu Prince Group. Banca Națională a Cambodgiei a emis un comunicat pentru a calma deponenții, iar autoritățile din Coreea de Sud, Singapore și Thailanda au înghețat conturi și au anunțat anchete proprii.

Guvernul cambodgian a reacționat timid, cerând „dovezi clare” din partea SUA și Regatului Unit. Dar pentru o elită politică atât de apropiată de Chen Zhi, distanțarea ar putea fi imposibilă.

Iar despre Chen Zhi însuși – nimeni nu mai știe nimic. De la anunțarea sancțiunilor, miliardarul-fantomă pare să fi dispărut fără urmă.