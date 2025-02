De la studentă de top la dușman al Chinei. Povestea tinerei pentru care Beijingul a pus o recompensă de 100.000 de dolari

O tânără de 19 ani din Hong Kong a ajuns să fie vânată de China, care a pus-o pe lista disidenților căutați de guvernul de la Beijing. În luna decembrie, poliția din Hong Kong a pus o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care să ducă la prinderea ei, scrie BBC.

Chloe Cheung e cea mai tânără dintre cei 19 activiști acuzați de încălcarea legii privind securitatea națională, adoptată de Beijing ca răspuns la protestele pro-democrație din Hong Kong petrecute în 2019. În 2021, tânăra și familia ei s-au stabilit în Regatul Unit, în cadrul unui program special de vize pentru locuitorii din Hong Kong. Probabil că nu se va putea întoarce niciodată în orașul natal și spune că trebuie să fie atentă unde călătorește.

Poliția din Hong Kong a emis mandatul de arestare în ajunul Crăciunului, utilizând o fotografie cu ea de la vârsta de 11 ani. „M-am speriat la început. Nu am vrut însă ca guvernul să creadă că sunt speriată. Pentru că dacă noi, cei din Hong Kong nu mai pot vorbi liber, atunci noi din afară - care putem vorbi liber fără teamă - trebuie să vorbim pentru ei”, a povestit tânăra.

Chloe a participat la primele sale proteste împreună cu prietenii ei de la școală, în primele zile ale demonstrațiilor din Hong Kong din 2019. Protestatarii au ieșit în număr mare în stradă împotriva unui proiect de lege perceput ca extinzând controlul Chinei asupra teritoriului.

„Politica nu a făcut niciodată parte din viața mea înainte… am mers la primul protest din curiozitate”, a spus ea.

La manifestații a văzut polițiștii care dădeau cu gaze lacrimogene și un ofițer care călca pe cap un protestatar. „Am fost șocată”, spune ea. „Acel moment a schimbat de fapt modul în care priveam lumea.”

Crescând în acest oraș care a reușit să-și păstreze multe dintre libertățile sale, Chloe Cheung era de părere că locuitorii din Hong Kong pot spune deschis „ceea ce le place și ceea ce nu le place” și „pot decide cum va arăta viitorul Hong Kongului”. Totuși, brutalitatea autorităților a făcut-o să realizeze că lucrurile nu stau așa cum credea. Astfel, a început să ia parte la proteste.

„Nu le-am spus (n.red – părinților) la momentul respectiv pentru că nu le păsa de politică”, susținea ea. Însă, atunci când situația a devenit „nebunească”, ea și-a convins părinții să i se alăture. La marș, poliția le-a tras cu gaze lacrimogene și au fost nevoiți să fugă în metrou. Părinții ei au trăit „experiența brutală”, spune ea, nu versiunea pe care o văzuseră la televizor, când se dădea vina pe protestatari.

După luni de proteste, în 2020, Beijingul a adoptat Legea securității naționale, limitând drastic libertățile din Hong Kong. În replică, Regatul Unit a pus la dispoziție vize speciale pentru locuitorii din Hong Kong. Familia lui Chloe a fost printre primele care au acceptat oferta, stabilindu-se la Leeds.

At 10 Downing Street's Lunar New Year event, @SimonChengUK @Chloe_chc_25 & HKDC's @carmenkamanlau spoke with @Keir_Starmer about #HongKong's #PoliticalPrisoners including #JimmyLai as well as the proposed Chinese super-embassy in London. The PM said he was aware of these issues. pic.twitter.com/UCbz0fjN2Z