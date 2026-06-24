Descoperire arheologică spectaculoasă: Orașul ascuns al vikingilor ar putea schimba ce știam despre această civilizație

Situl, întins pe aproximativ 100.000 de metri pătrați, include o zonă destinată prelucrării inului. FOTO: Profimedia

Arheologii au descoperit în Danemarca un sit uriaș de producție textilă din epoca vikingilor, vechi de peste 1.000 de ani, care evidențiază nivelul ridicat de sofisticare al civilizației vikinge, potrivit AP.

Potrivit istoricilor, descoperirea de la Søften arată că vikingii nu erau doar niște comunități simple, primitive sau barbare care rătăceau prin Europa, așa cum au fost adesea portretizați, ci o societate mult mai complexă și organizată.

Experți de la Muzeul Moesgaard au anunțat în această săptămână că situl, întins pe aproximativ 100.000 de metri pătrați, include o zonă destinată prelucrării inului, precum și peste 80 de locuințe semi-îngropate, folosite în epoca vikingă atât ca ateliere, cât și ca spații de locuit.

Acesta este situat în Søften, la 10 kilometri nord de Aarhus, al doilea oraș ca mărime din Danemarca, pe peninsula Iutlanda. Situl datează din perioada târzie a Epocii Fierului și începutul Epocii Vikinge, între anii 600 și 950 d.Hr.

Arheologul Liv Stidsing Reher-Langberg, care a coordonat săpăturile timp de 10 luni, a explicat că „avem un accent clar pe producția textilă, ceea ce face ca această așezare să fie diferită de alte tipuri de așezări din aceeași perioadă”.

„Avem ustensile, avem greutăți pentru războiul de țesut; acestea ne arată ce se întâmpla în locuințele semi-îngropate”, a spus Reher-Langberg, adăugând că arheologii au descoperit și monede de argint, mărgele de sticlă și ceramică.

Experții au identificat zone separate pentru producție și meșteșuguri, precum și o singură locuință, ceea ce sugerează că activitatea era coordonată de o persoană influentă, cu control asupra resurselor și producției.

Cum a fost descoperit situl arheologic

Reher-Langberg a precizat că, în ultimele trei decenii, persoane care utilizau detectoare de metale au descoperit mai multe monede de argint în zonă. O săpătură de test, realizată cu un an și jumătate înainte de începerea lucrărilor pentru un nou drum și o zonă industrială, a atras apoi atenția arheologilor.

„Am putut vedea în secțiunile săpate că totul continua, cu aceste case, locuințe semi-îngropate și structuri legate de producția textilă”, a spus ea.

Istoricul Kasper Andersen de la Muzeul Moesgaard a afirmat că descoperirea de la Søften este „o nouă piesă din puzzle” în înțelegerea structurii economice, culturale și politice locale din acea perioadă.

În epoca vikingă, Aarhus — cunoscut atunci sub numele de Aros — era un centru al puterii regale și al comerțului internațional. Anul trecut, arheologii au descoperit un alt sit viking la Lisbjerg, la doar 4 kilometri distanță, care ar fi fost probabil locuit de membri ai nobilimii.

Bunurile și resursele erau aduse, cel mai probabil, din zonele rurale și din așezări precum Søften, înainte de a intra într-o rețea comercială internațională extinsă, a explicat Andersen.

„Când ai un sit de producție de o asemenea amploare, nu poate fi vorba doar de nevoile locale. Trebuie înțeles ca parte a unei rețele mai mari, cu o perspectivă internațională mult mai amplă”, a spus Andersen.

Reher-Langberg speră ca viitoare analize de datare cu carbon și studii de polen să clarifice unele întrebări rămase, inclusiv tipul exact de producție textilă realizată în acel sit.

În epoca vikingilor, considerată a se întinde între anii 793 și 1066 d.Hr., nordicii au desfășurat raiduri, colonizări, cuceriri și schimburi comerciale la scară largă în Europa, ajungând chiar și în America de Nord.

„Un loc ca Søften presupune o societate foarte bine organizată, cu o linie de producție și cu o piață de desfacere. Textilele de aici intrau într-o rețea mult mai mare decât cea locală.”