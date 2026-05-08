Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă”

În timp ce unii oameni încă locuiesc în subsolurile casei părinților pentru că le este imposibil să își cumpere o casă, un cuplu din SUA a rămas îngrozit când și-a dat seama că un străin își făcuse tabără în spațiul lor de la subsol.

Cu toții ne temem de ideea că un hoț intră în casă și ne fură obiectele de valoare, însă Preston Landis nu era interesat de bijuterii sau de bunuri scumpe.

Bărbatul de 41 de ani a fost descoperit recent locuind în secret în casa soților Dutch și Sharon Hoggatt din Arkansas, SUA, după ce aceștia au început să creadă că înnebunesc din cauza obiectelor și alimentelor care tot dispăreau din casă, relatează People.

Produse precum gogoși și mere dispăreau din bucătărie când ei nu erau acasă, iar cei doi erau totodată nedumeriți de faptul că scaunele păreau să se mute singure prin casă.

„Am intrat să-mi caut pantofii de lucru. Îi las mereu lângă ușa din spate. Pantofii mei dispăruseră”, a declarat Hoggatt.

„Mi-am întrebat soția dacă i-a aruncat, iar ea nu făcuse asta. Cu timpul, am observat că scaunele erau mutate prin casă. Ne-am dat seama și că lipsea mâncare. Mai dispărea câte un măr, câte o gogoașă”.

Abia după ce au cerut ajutorul fiicei lor, Cherisse, și al soțului acesteia, Mark Gregory, au reușit să descopere unde se ascundea Landis, care se strecura prin casă noaptea și se servea singur cu mâncare după care se culca.

„Am trecut pe la casa lor. Mi-am luat bâta și un pistol, pentru orice eventualitate”, a spus Gregory. „Nu știam la ce să ne așteptăm”.

Ei au mers la casă în timp ce părinții erau la biserică și au făcut descoperirea înfiorătoare, observând piciorul lui Landis ieșind de sub scările subsolului.

În cele din urmă, Gregory a reușit să-l facă să iasă folosind o bâtă de baseball, iar cuplul a sunat rapid la 911, poliția venind să-l ridice.

Totuși, deși ulterior au apărut videoclipuri în care Landis se plimba prin casă fără tricou, familia a remarcat că acesta nu furase nimic valoros și că probabil doar căuta un adăpost într-o perioadă cu vreme extremă.

„Nu cred că încerca să facă ceva rău”, a spus Gregory. „Au existat multe ocazii în care ar fi putut să ia lucruri. Părea că doar încerca să se protejeze de intemperii, să supraviețuiască”.

Intrusul și-a cerut scuze înainte să fie ridicat de poliție. „Spuneți-le părinților voștri că îmi pare foarte rău și că par niște oameni foarte de treabă”, le-a spus el fiicei și ginerelui celor doi soți.

Landis a stat în casă doar câteva zile, iar după șocul inițial al descoperirii, familia și-a exprimat compasiunea față de situația lui.

„Nu suntem deloc furioși pe acest om”, a declarat Hoggatt. „Îmi pare rău pentru el. Mă bucur că ne-am dat seama că cineva locuia în casă, pentru că asta ar fi putut continua mult mai mult timp”.

Landis a fost reținut de Biroul Șerifului din White County. Cauțiunea lui a fost stabilită la 15.000 de dolari.