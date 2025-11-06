Două turnuri care se unesc în vârf, inspirate de munți şi canioane, se construiesc în Shenzen. Cum va arăta Yidan Center

Yidan Center, clădire futuristă în construcție în Shenzhen, China. Sursa Foto: Hepta/ Zara Hadid Architects

În inima cartierului cultural din Shenzhen, China, prinde contur o clădire spectaculoasă care pare desprinsă dintr-un film science-fiction. Proiectat de prestigiosul birou britanic Zaha Hadid Architects (ZHA), Yidan Center va fi un centru cultural și educațional, dar și un simbol al inovației arhitecturale și al sustenabilității urbane.

Clădirea, destinată fundației filantropice Chen Yidan Foundation, va găzdui o gamă variată de funcțiuni: birouri, spații expoziționale, zone de colaborare, săli de conferință și zone dedicate învățării continue.

Două turnuri care se unesc în vârf

Cu o suprafață totală de peste 165.000 de metri pătrați, proiectul are ambiția de a deveni un hub global pentru educație și cercetare, consolidând legătura dintre inovație, comunitate și mediul natural.

Yidan Center este compus din două turnuri distincte care se unesc în partea superioară, formând un volum spectaculos traversat de un gol central asemănător unui canion.

Acest „vid” vertical, element definitoriu al designului, este inspirat de munții și canioanele din jurul orașului Shenzhen, reflectând legătura organică dintre natură și arhitectură. Formele fluide și dinamice ale fațadei, tipice stilului Zaha Hadid, creează un joc elegant între lumină, umbră și transparență.

Un element deosebit este luminatorul amplu (oculus) amplasat la baza clădirii, care inundă interioarele cu lumină naturală. Astfel, vizitatorii care se află în spațiile publice interioare pot privi în sus și admira arhitectura complexă de deasupra lor, trăind o experiență spațială unică.

În jurul clădirii vor fi grădini și pasarele pietonale care conectează nivelul străzii cu spațiile interioare.

Yidan Center a fost proiectat pentru a obține certificarea LEED Gold

Designul exterior al clădirii este învelit într-un sistem de jaluzele ondulate (louvers), care oferă protecție solară eficientă fără a bloca complet lumina naturală sau vederea către golful Qianhai. Această fațadă dinamică nu doar accentuează estetica futuristă a clădirii, ci și contribuie la performanța energetică ridicată.

Yidan Center este proiectat pentru a obține certificarea LEED Gold și pentru a respecta standardul chinez de trei stele pentru clădiri verzi, ceea ce reflectă angajamentul puternic față de sustenabilitate. Clădirea integrează panouri fotovoltaice, sisteme de ventilație naturală hibridă, geamuri cu izolație performantă, precum și un sistem de colectare și reutilizare a apei pluviale. Aceste soluții contribuie la reducerea consumului de energie și apă, transformând centrul într-un model de arhitectură ecologică pentru orașele viitorului.

Cu o înălțime de aproximativ 139 de metri, complexul cuprinde 24 de etaje deasupra solului și 3 niveluri subterane, dedicate funcțiunilor tehnice și comerciale.

Construcția a atins recent faza de „topping out” — momentul în care structura a ajuns la înălțimea maximă — marcând o etapă importantă spre finalizarea proiectului. Finalizarea totală (cu interior, amenajări, infrastructură completă) ar putea avea loc în 2026 sau chiar după, în funcţie de programul intern şi recepţiile lucrărilor.