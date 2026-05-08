După întâlnirea cu Papa Leon, Marco Rubio a luat cina într-un restaurant de lux din centrul Romei

După ce a fost primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, secretarul de stat Marco Rubio împreună cu soţia sa au luat cina într-un restaurant din centru Romei, păzit de forţele de securitate şi sub privirile turiştilor curioşi.

Secretarul de stat american Marco Rubio şi soția sa Jeanette Dousdebes Rubio au luat cina la cunoscutul restaurant „Dal Bolognese” din Piazza del Popolo, în centrul Romei. Cuplul s-a bucurat de mâncare și vin italian, alături de alte trei persoane, cel mai probabil membri ai echipei sale, relatează Ansa.

Escortați de un alai numeros de forţe de securitate şi personal american, Rubio și soția sa au părăsit restaurantul cu puțin timp înainte de ora 22:00, după ce au petrecut aproximativ două ore și jumătate în local.

Măsurile de securitate au impus închiderea unei părți a pieței, dar şi accesul la restaurant de pe cele două străzi adiacente, localului. Numeroși spectatori, surprinși de nivelul de securitate, au întrebat cine este oaspetele astfel „escortat”.

Convoiul de vehicule blindate i-a aşteptat pe Rubio și pe soția sa chiar în fața restaurantului și au părăsit imediat zona cu mașina.

Acum o lună, președintele francez Emmanuel Macron a ales același restaurant pentru o cină romană cu soția sa, Brigitte, dar apoi amândoi au făcut o plimbare pe Via del Corso.

Pentru vizita de două zile a lui Marco Rubio la Roma, delegația americană a fost cazată într-un hotel de cinci stele, la doar câțiva pași de Via Veneto, unde se află ambasada SUA. Practic, întregul hotel a fost ocupat de Marco Rubio şi personalul său, în condiţiile în care 33 de camere au fost rezervate.