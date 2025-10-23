Elicopterul cu președinta Indiei la bord și-a prins roțile în betonul proaspăt turnat. Imagini virale cu polițiști care împing aparatul

Polițiștii și pompierii au fost chemați să scoată din beton elicopterul președintei. Sursă foto: Captură video X / ANI

Un incident bizar s-a petrecut cu ocazia vizitei președintei Indiei, Draupadi Murmu, la templul din Sabarimala, scrie presa din țara asiatică.

Roțile elicopterului care o transporta pe Murmu s-au scufundat în suprafața de beton a heliportului temporar amenajat pe stadionul Rajiv Gandhi din Pramadom.

Incidentul a avut loc la câteva momente după ce președinta Murmu a coborât fără probleme din aparat, miercuri, în jurul orei locale 8:30.

Polițiștii, pompierii și personalul de primă intervenție au ajutat ulterior la împingerea și mutarea aeronavei de pe suprafața periculoasă.

Indian President Murmu’s helicopter got stuck in fresh concrete poured just hours before landing.



Firefighters and police had to pull it out pic.twitter.com/E0xkfJFg5U — Clash Report (@clashreport) October 22, 2025

Oficialii au susținut că nu a existat niciun pericol imediat.

Surse citate de presa indiană spun că heliportul a fost pregătit în grabă, peste noapte, după decizia de a devia elicopterul președintei de la Nilakkal la Pramadom, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din regiunea deluroasă.

Se pare că betonul fusese turnat la fața locului cu doar câteva ore înainte de sosirea șefei statului, iar materialul nu a avut timp să se usuce.

Dincolo de acest incident, jurnaliștii indieni notează că președinta Murmu este prima femeie șef de stat din istoria țării care se roagă la templul din Sabarimala și al doilea președinte care procedează astfel.

Templul este dedicat zeului hindus Ayyappan.