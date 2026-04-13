Elon Musk a apărut pe TikTok și Instagram. De ce acum și ce legătură are cu SpaceX

Elon Musk. sursa foto: Getty

În 2023, Elon Musk spunea că a renunțat la TikTok pentru că simțea că îi „sondează” mintea. În 2018 și-a șters contul de Instagram, îngrijorat de efectele platformei asupra fericirii utilizatorilor. Acum, un cont verificat cu numele său a apărut pe ambele platforme – exact când miliardarul are nevoie de cât mai multă vizibilitate pentru listarea la bursă a SpaceX, scrie The New York Times.

De când a cheltuit 44 de miliarde de dolari pentru a cumpăra Twitter în 2022, Elon Musk a transformat platforma în X și a făcut-o din locul său preferat de conversație. În fiecare zi petrece ore întregi postând pe platformă, unde are aproape 238 de milioane de urmăritori.

Dar devotamentul lui Musk față de X pare să își atingă acum limitele.

Miercuri, un cont TikTok verificat cu numele de utilizator @elonmusk a postat pentru prima dată pe platforma de partajare video. Clipul îl prezenta pe Musk vorbind despre viitor și conținea un montaj de realizări și materiale promoționale ale companiilor sale, SpaceX și Tesla. Videoclipul era însoțit de legenda „Ad Astra” – expresie latinească care înseamnă „spre stele”.

Un cont cu același nume de utilizator, @elonmusk, cu bifă de verificare, a apărut recent și pe Instagram – fără să fi postat însă nimic până în prezent.

Musk, TikTok și Meta, compania care deține Instagram, nu au răspuns solicitărilor de comentarii. The New York Times nu a putut verifica independent dacă Musk se află în spatele conturilor de TikTok și Instagram.

Conturile devin active tocmai în momentul în care miliardarul pregătește listarea la bursă a SpaceX, compania sa de rachete și sateliți. Pentru aceasta, Musk trebuie să construiască un interes public larg față de SpaceX, astfel încât să poată atrage miliarde de dolari de la investitori. Oferta publică l-ar putea transforma pe magnatul tech de 54 de ani – deja cel mai bogat om din lume – în primul triliionar din istorie.

Musk și-a manifestat anterior disprețul față de alte companii de social media cu care X se află în competiție. În 2022, a interzis temporar utilizatorilor Twitter să își promoveze conturile pe alte platforme, inclusiv Instagram și Facebook.

În 2018, Musk a șters paginile de Facebook ale Tesla și SpaceX, după un val de indignare publică față de modul în care rețeaua socială gestionează datele utilizatorilor. Tot atunci, a declarat că și-a șters contul personal de Instagram. Într-un interviu recent acordat podcasterului Joe Rogan, a spus că este „îngrijorat că Instagram duce, de fapt, la mai multă nefericire, nu la mai puțină”.

În 2023, Musk a declarat la conferința DealBook a publicației The Times că renunțase să mai folosească TikTok deoarece simțea că inteligența artificială a aplicației îi „sonda” mintea. A descris platforma video drept adictivă și „plină” de conținut antisemit.

Arhivele online arată că un cont TikTok cu numele @elonmusk există încă din 2024, însă nu avea postări și nici insignă de verificare – pe care aplicația o acordă personalităților notabile pentru a preveni uzurparea identității.

Săptămâna trecută, videoclipul postat pe contul @elonmusk de TikTok includea materiale promoționale nu doar de la SpaceX și Tesla, ci și de la Neuralink, compania sa de interfețe creier-calculator, și The Boring Company, start-up-ul său de tuneluri. Videoclipul, de peste un minut, a fost vizionat de 2,1 milioane de ori. Musk nu pare să fi distribuit același videoclip pe X. (SpaceX deține în prezent X.)

Contul @elonmusk de pe Instagram are insignă de verificare și aproape 18.000 de urmăritori, dar este privat și nu are postări sau fotografie de profil. Potrivit site-ului Instagram, platforma poate acorda insigne de verificare sau le poate permite utilizatorilor să le cumpere după ce confirmă că un cont „reprezintă prezența autentică a acelei persoane sau a acelui brand”.

„Îmi place să construiesc lucruri”, se poate citi în descrierea contului @elonmusk de pe Instagram.