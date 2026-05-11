”Era aproape uitat. Dintr-odată, are un impact uriaș”. Cărbunele a ajuns cea mai transportată marfă, tarifele au crescut cu 75%

Publicat la 23:45 11 Mai 2026 Modificat la 23:49 11 Mai 2026

Transporturile de cărbune au crescut puternc în ultimele luni, deoarece tot mai multe țări caută alternative la petrolul și gazele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. În mod normal, livrările de cărbune scad în aprilie și mai, când sezonul rece din emisfera nordică se apropie de final. De data aceasta însă, cărbunele a devenit cea mai transportată marfă, ca volum, pe navele de dimensiuni medii. Tarifele de transport au fost în luna mai cu până la 50% mai mari, în medie, față de februarie, scrie Financial Times care citează agenția Argus.

Importurile globale de cărbune sunt estimate luna aceasta la 107 milioane de tone. Este al treilea cel mai ridicat nivel pentru o lună mai din 2017 încoace, potrivit platformei Kpler.

„Pentru fiecare tonă de gaz, poți folosi două tone de cărbune. Dintr-odată, cărbunele, despre care aproape uitaserăm, are acum un impact uriaș”, a spus Angeliki Frangou, directoarea companiei grecești de transport maritim Navios Partners. „Vedem multe țări care se uită din nou spre cărbune, lucru pe care nu mi l-aș fi imaginat înainte”, a spus ea.

Scăderea puternică a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul și Statele Unite încearcă să controleze acest punct strategic, a obligat mai multe state să treacă la combustibili produși în zone mai stabile.

Tarifele de transport din Indonezia, cel mai mare exportator de cărbune din lume, au crescut în mai cu 60%-75% față de februarie, potrivit Argus. Din Australia, al doilea mare producător de cărbune, costurile au urcat cu 40%-50%.

Un trader din piață spune că șocul energetic provocat de războiul din Orientul Mijlociu a dus la o creștere puternică a cererii de cărbune.

Piața globală a cărbunelui termic, folosit în centrale electrice, era deja tensionată la începutul războiului, din cauza restricțiilor la export impuse de Indonezia la începutul lunii aprilie. De atunci, situația s-a complicat și mai mult, pentru că unele țări au început să înlocuiască gazul cu cărbune. Cererea a venit mai ales din Asia, o regiune care depindea mult de gazele aduse din Golf prin Strâmtoarea Ormuz.

Multe țări asiatice, precum China, India și Filipine, foloseau deja mult cărbune pentru producerea electricității. Însă unele state care încercaseră să își diversifice sursele de energie au revenit acum la acest combustibil poluant. Aceste țări au repornit centrale pe cărbune care fuseseră ținute în rezervă și au eliminat unele limite privind folosirea lor. Thailanda, de exemplu, a repornit centrale electrice pe cărbune.

În Coreea de Sud, președintele Lee Jae Myung promisese anterior să închidă cea mai mare parte a capacităților pe cărbune până în 2040. Totuși, în martie, guvernul a eliminat plafonul sezonier de utilizare de 80% pentru centralele pe cărbune, pentru a reduce temporar dependența de gaz natural lichefiat.

În primele șase săptămâni ale războiului, Coreea de Sud a produs cu peste 4 GW mai multă energie pe bază de cărbune față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit S&P Global.

Vietnamul și Japonia au crescut, de asemenea, producția de energie pe cărbune în ultimele două luni.

Transporturile de cărbune către Japonia, Coreea de Sud și Uniunea Europeană au crescut în aprilie cu 27% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit Bimco, cea mai mare asociație a armatorilor.

Distanțele mai mari de transport de la principalii exportatori de cărbune către Japonia, Coreea de Sud și Europa au contribuit și ele la scumpirea transporturilor, a spus Filipe Gouveia, manager de analiză pentru transporturi maritime la Bimco.

Potrivit Argus, un alt motiv pentru creșterea tarifelor este aprovizionarea mai dificilă cu combustibil pentru nave. Restricțiile la export impuse de Indonezia au obligat centralele electrice din China, cel mai mare consumator de cărbune din lume, să cumpere mai mult din Australia, Rusia și Africa de Sud.

Cererea de cărbune a Chinei a crescut și din cauza uzinelor care folosesc cărbunele pentru a produce produse chimice și petrochimice.

Conflictul din Golf a dus la un deficit global de produse petrochimice, iar China a răspuns prin creșterea producției în aceste uzine. În martie, cererea Chinei a împins prețurile de referință ale cărbunelui din Asia la cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani. Între timp, prețurile au mai scăzut ușor.

Participanții la piață cred însă că prețurile ar putea crește din nou odată cu apropierea verii, când consumul de energie crește din cauza folosirii aparatelor de aer condiționat.

De obicei, centralele electrice din emisfera nordică încep să își refacă stocurile de cărbune la începutul lunii iulie, înaintea perioadei de consum ridicat din vară. Aceste achiziții sunt deja în negociere, potrivit participanților la piață.