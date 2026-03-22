Eroarea „Charles de Gaulle”. Cum a reușit un militar să deconspire flota franceză printr-o aplicație de fitness

1 minut de citit Publicat la 12:00 22 Mar 2026 Modificat la 12:05 22 Mar 2026

Militarul și-a înregistrat alergarea de aproximativ 7 kilometri pe puntea navei. Foto: Getty Images

Un simplu antrenament de alergare a dus la o breșă de securitate neașteptată. Un militar francez a făcut public, fără să-și dea seama, locul exact în care se afla portavionul „Charles de Gaulle”, folosind o aplicație de fitness, potrivit Le Monde.

Incidentul a fost observat de jurnaliști, care au reușit să identifice în timp real poziția navei în Marea Mediterană, la nord-vest de Cipru, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Turciei.

Militarul, un tânăr ofițer al marinei, și-a înregistrat alergarea de aproximativ 7 kilometri pe puntea navei. Datele colectate de ceasul său inteligent au fost urcate automat pe platforma Strava, unde profilul era public. Astfel, oricine putea vedea traseul și, implicit, poziția exactă a navei.

Prezența grupului naval francez în zonă nu era secretă, fiind anunțată oficial în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Totuși, publicarea coordonatelor precise, aproape în timp real, este considerată o imprudență majoră, mai ales într-o perioadă de conflict.

În ultimele săptămâni, baze militare franceze din regiune au fost deja vizate de atacuri, inclusiv cu drone, soldate cu victime.

Analizând activitatea de pe contul militarului, jurnaliștii au putut reconstrui deplasările navei. Cu câteva săptămâni înainte, acesta apărea în largul Franței, apoi în nordul Europei, iar ulterior în estul Mediteranei. Datele au fost confirmate și cu imagini din satelit, unde se putea distinge clar silueta portavionului.

Reprezentanții armatei franceze au reacționat, precizând că astfel de practici nu respectă regulile și că personalul este instruit constant în privința securității digitale. Au anunțat și că vor fi luate măsuri.

Incidentul nu este un caz izolat. Pe aceeași platformă au fost identificate și alte profiluri de militari care publicau activități sportive, dezvăluind indirect poziția navelor sau imagini din interiorul acestora.